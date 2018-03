Gürsoy Grup ve Multinet Up’tan iş birliği

İSTANBUL (AA) - Eğlence ve perakende sektöründe yatırımları bulunan, inşaat ve restorasyon firmalarından Gürsoy Grup ile finansal teknoloji ve hizmetler şirketi Multinet Up, eşit hisseli olarak "Yenilikçi Ödeme Sistemleri" şirketini kurdu. Şirketin günlük yaşam ve eğlence alanında faydalar sunması tasarlanıyor.

Multinet Up açıklamasına göre, iki şirket kurdukları "Yenilikçi Ödeme Sistemleri" şirketiyle eğlence ve sadakat uygulamaları özelinde sektördeki oyun kurucu konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.



Geçtiğimiz dönemde, Türkiye’nin en yaygın yeni nesil ödeme platformu ininal’ın çoğunluk hissesini satın alan Multinet Up ile geliştirdiği projelerle hayata ve kente değer katan Gürsoy Grup, bireylerin günlük yaşamlarına dokunacak eğlence ve fayda temalı bir platformda buluştu.



Gürsoy Grup çatısı altında faaliyet gösteren Vialand ve Venezia Mega Outlet Genel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu, Multinet Up ile kurdukları ortaklıkla ilgili, "Projelerimiz özelinde sunulan geniş marka karması, tasarım konsepti, eğlence ve sosyo-kültürel olanaklar ile sektörün eğlence ve alışveriş entegrasyonu sağlayan lider şirketlerinden biri olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gerek Multinet Up gerekse iştiraki ininal ve bağlı oldukları Fransız Up Group, ödeme sistemleri alanında geliştirdikleri yenilikçi çözümler ile tanınıyor. Onlarla ortak bir girişimde bulunmaktan çok mutluyuz. Pek yakında müşterilerimize çok özel eğlence ve kazanç fırsatları sunacağız." ifadelerini kullandı.

Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener ise, "Yeni nesil finansal teknoloji ve hizmetler alanında öncüyüz. Bu öncülüğümüzü geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam edeceğimiz yenilikçi ürünler ve çözümler ile hayatın her alanına taşımayı hedefliyoruz. Bugün Gürsoy Grup ile imza altına aldığımız ortaklık kararı, bu hedef doğrultusunda çok önemli bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulundu.



- Multinet Up yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi



Açıklamada verilen bilgilere göre, temelleri 1988 yılında atılan Gürsoy Grup, sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinde özellikle tarihi eser restorasyonu alanlarında uzmanlaşmış, İstanbul’un önemli bina ve yaşam mekanlarına imzasını attı. Çamlıca Tepesi Camii, Alaşehir Mimar Sinan Camii, Miniatürk, Panorama 1453 Müzesi’nin inşası ve Mekke Mescid-i Haram’a ait Osmanlı Revakları, Feshane binası, Süleymaniye Camii, Huber Köşkü ve Mısır Konsolosluğu’nun restorasyonu bu projelerden bazıları...

Yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi Multinet Up, kurum ve kuruluşlara, onların çalışanlarına ve tüketicilere "değer katan" çözümler tasarlıyor. Multinet Up, kurumsal şirketlerin ve kamu kuruluşlarının çalışanlarına sağladığı yan hakların çevrim içi ve fiziksel ortamda ödeme sistemleri altyapısı ile yönetimi, akıllı şehir çözümleri, ortak tedarik sistemleri, bireyler ve işletmeler için ön ödemeli hesap yönetimi, cüzdan ve kart hizmetleri, para transferi ve fatura ödeme özelindeki dört ana kolda faaliyetlerini sürdürüyor.