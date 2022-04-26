Gürültüye duvar yaptılar

Gün içinde maruz kaldığımız sesler yaşam kalitemizi düşürürken, kronik rahatsızlıklara ve hatta erken ölümlere dahi sebebiyet verebiliyor. Yaşam alanlarında gürültüyü önlemenin yolu ise 2018 yılında yürürlüğe girerek zorunlu hale getirilen ses yalıtımından geçiyor.

Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü dolayısıyla ses yalıtımının önemine dikkat çeken ODE Yalıtım’ın özel bir üretim teknolojisi kullanarak geliştirdiği ara bölme levhası Evomineral, çevreden gelen sesleri kullanıldığı ürün tipine göre 45,1 desibele kadar azaltarak, konforlu ve huzurlu alanlar yaratmaya olanak tanıyor.

Korna sesi, inşaat gürültüsü, yan komşunun sesini fazla açtığı televizyon ya da ofiste yüksek sesle konuşan çalışma arkadaşları… Gün içinde maruz kaldığımız sesler yaşam kalitemizi ve ruh sağlığımızı ciddi ölçüde etkilerken, kronik rahatsızlıklara ve erken ölümlere de sebebiyet verebiliyor. Avrupa Çevre Ajansı’nın yayımladığı “Avrupa'da Çevresel Gürültü-2020” raporuna göre çevre gürültüsü yılda 48 bin yeni iskemik kalp hastalığı vakasına ve 12 bin erken ölüme neden olan unsurlar arasında yer alıyor. 22 milyon kişinin çevre gürültüsünden büyük ölçüde rahatsız olduğu, 6,5 milyon kişinin önemli ölçüde kronik uyku bozukluğu yaşadığı tahmin ediliyor.

Binalarda gürültüyü azaltmanın en önemli yollarından biri ses yalıtımı. 2018 yılında yürürlüğe giren ’Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’ ile binalarda ses yalıtımı zorunlu hale geldi ancak sağlıklı ve konforlu yaşam alanları için kullanılan ses yalıtımı malzemesi büyük önem taşıyor. Türkiye’nin yüzde 100 sermayeli e büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım, her yıl nisan ayının son çarşamba günü gerçekleştirilen ve bu yıl 27 Nisan’a denk gelen 'Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü’ dolayısıyla ses yalıtımının önemine dikkat çekti.

Ozan Turan: “Evomineral ile çevreden gelen sesler 45,1 desibele kadar azalıyor”

Gürültüye maruz kalmanın sağlık üzerinden yarattığı olumsuz etkileri önlemek için ses yalıtımının gerekliliğine dikkat çeken ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan, “Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar için gürültü hayatın olağan bir parçası gibi görünüyor. Dolayısıyla pek çoğumuz gürültünün sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini fark etmiyoruz veya göz ardı ediyoruz. Oysa Avrupa Çevre Ajansı’nın raporunda da belirtildiği üzere gürültü, erken ölümlere sebebiyet verebilecek kadar ciddi bir sorun. Biz de ODE Yalıtım olarak, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturmak için Ar-Ge faaliyetleri yürütüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında özel bir üretim teknolojisi kullanarak geliştirdiğimiz mineral yün ara bölme levhası Evomineral, ara bölme duvarlarda ses yalıtımı ile iki duvar arası ses geçişlerini azaltıyor. Bu ürün ile yüzde 80’e varan ses yutumuna ulaştık. Bir başka deyişle yalnızca 5 cm kalınlıklı Evomineral kullanılan sistem detayında çevreden duyulan sesler 40,1; 10 cm olması halinde ise 45,1 desibele kadar azalıyor” dedi.

Isı yalıtımı ve yangına karşı da kullanılıyor

Evomineral, ses yalıtımının yanı sıra ısı yalıtımı ve yangın güvenliği özellikleriyle de dikkat çekiyor. Ürün, düşük ısı iletkenlik katsayısı ile yüksek ısı yalıtımı avantajı sunuyor. A1 sınıfı yanmaz özelliği ile de güvenli kullanım sağlıyor.

Usta dostu malzeme

Sahip olduğu EUCEB Belgesi ile (EUCEB-Mineral Yünler İçin Avrupa Sertifikasyon Kurulu) ile insan sağlığına olumsuz etkileri olmayan elyaflardan üretildiği kanıtlanan Evomineral, Çevresel Ürün Beyanı olan EPD Belgesi, doğal içeriği, tozumayan ve kaşındırmayan yapısı ile de usta dostu olarak tanımlanıyor. Ürün aynı zamanda esnekliği ve yumuşaklığı sayesinde kolayca uygulandığından hem ustaları yormuyor hem de işçilik süresini düşürüyor.

ODE Yalıtım Hakkında:

1985 yılında taahhüt faaliyetleriyle ticaret hayatına başlayan ODE, 1988 yılında Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birine yönelerek yalıtım sektöründe ilerleme kararı aldı. 1990 yılında ithalatçı, 1996 yılında ise üretici kimliğine kavuşan ODE; Yapı ve Teknik Yalıtım olmak üzere 2 ana kategoride üretim yapmaktadır. ODE bugün 6 modern üretim tesisinde, 4 binden fazla ürün çeşidi ve uzman personeliyle yalıtım sektörünün en büyük üreticileri arasında yer almaktadır. Global bir marka olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ODE Yalıtım’ın ürünleri, 6 kıtada, 75’in üzerinde ülkede tercih edilmektedir.