Güvenilir markalar Worldfood’a çıkarma yaptı

Bu yıl 30’uncu kez düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı- WorldFood Istanbul, kapılarını açtı. Gıda sektör gündeminin mercek altına alına alındığı Food Arena etkinlik programı da zengin içeriği ile seçkin konuşmacıları ziyaretçileri ile buluşturdu.

Fuarın ilk günü Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen ‘’Üretim ve Tedarik Zincirinde Güvenilir Olmak” başlıklı panel ile farklı kurumların güvenilirlik kavramına bakışları ve yorumları alındı.

Moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ ın yaptığı panelde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer ve Topkapı Üniversitesi Gastronomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi konuşmacı olarak yer alarak ürün güvenliği konusundaki çalışmalarını anlattı. Panelin hemen ardından ürün güvenliği konusunda farkındalık yaratan ve sektöre değer katan isimlere teşekkür edildi. Teşekkür plaketi alan isimler şöyle;

*İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca

*İstanbul Ticaret Borsası Genel Sekreteri Şule Karadeniz

*Akhisar Ticaret Odası Y.K. Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu

*Nazilli Ticaret Borsası Y.K. Başkanı Nurettin Kırlıoğlu

*Balıkesir Ticaret Borsası Y.K. Başkanı Ersin Erdoğmuş

*İHBİR Başkanı Kazım Taycı

*TAT Bakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Nasip Memiş

*Lokman Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz

*Teksüt Y.K. Başkan Yardımcısı Mert Özmen

*Yayla Bakliyat Pazarlama ve İletişim Müdürü Nuray Erdoğan

*GLADER Başkanı Dr.Can Demir

*Perakende Çağı Dergisi Çağatay Kayhan

*NLKTECH Y.K. Üyesi Fatih Kurt

*Verde Zeytinyağı İhracat Direktörü Fatih Avan

*Siyez Evi Kurucusu Sevim Özsoy

*Yörük Ana İş Geliştirme Müdürü Gökay Adatepe

*Güres Y.K.Üyesi Fatih Güres

*Şekeroğlu İhracat Müdürü Kemal İlker Çelikkalkan