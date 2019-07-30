Güvenilir Ürün'de 2020’nin yol haritası belirlendi

2009 yılından bu güne yaptığı faaliyetler ile adından sıkça bahsettiren Güvenilir Ürün Platformu gıdadan tekstile, kimyasaldan oyuncağa kadar halk sağlığını etkileyen tüm ürün ve hizmetlerin güvenilir olanını arıyor ve farkındalık çalışmaları yapıyor. Bu çalışmaların kalıcı olması ve daha geniş kitlelere ulaşması gerektiği ana fikri ile çalışan platform, yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek yakın dönem etkinliklerini masaya yatırdı.



Daha önceki toplantılarda karara bağlanan etkinliklerin de konuşulduğu toplantıda, platformun 2020 yol haritası belirlendi.



Açılış konuşmasını Güvenilir Ürün Platformu Genel Başkanı Celal Toprak’ın yaptığı toplantıya, Aydın Ağaoğlu, Nurten Sırma, Prof. Dr.Özer Ergün, Zuhal Mansfield, Elif Attepe, Mustafa Memişoğlu, Mehmet Gözcü ve Demet Kalendergil gibi isimler katıldı.



2019 yılı etkinlikleri arasında 4-7 Eylül CNR Food Expo ve 10-13 Ekim Bayim Olur musun? fuarlarında Güvenilir Ürün Platformu tarafından organize edilecek etkinlik ve söyleşilerin de yer alacağının altı çizildi.



Bu etkinliklerle daha fazla üretici ve tüketiciye ulaşılabileceğini söyleyen Celal Toprak, 2020 Nisan ayında Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek Güvenilir Ürün Zirve’sinin detaylarına değinerek katılımcıların da fikirlerini aldı.

