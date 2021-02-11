Güvenilirlik eğitimi Maltepe’den başlıyor

Belediye Maltepe’de virüse karşı güvenilirlik kalkanı oluşturuyor. Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere Maltepe Belediyesi’nin önderliğinde özel bir eğitim veriliyor. Online yapılacak olan eğitim ile ilgili program Güvenilir Ürün Platformu ve Unilever Ev Dışı Tüketim iş birliğiyle hazırlandı. Eğitim güvenli üretim, ürün ve tüketici güvenliği, sunum teknikleri, pandemide markalaşma ve iletişim ile güncel mevzuat bilgilerini içeriyor.

Eğitimde İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Borsası ile benzer bir eğitim çalışması yapan Güvenilir Ürün Platformu’nun sunumları ile Unilever Ev Dışı Tüketim’in 2016 yılından bu yana ev dışı tüketim sektörüne sunduğu ve gıda güvenliğinin her aşamasına odaklanan Güvenilir Eller eğitim programının dersleri de yer alıyor.

Eğitimler Güvenilir Ürün Platformu üyesi gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve veteriner hekimler tarafından çevrimiçi olarak verilecek. Ayrıca “Pandemide Markalaşma ve İletişim” eğitimi Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak tarafından interaktif olarak aktarılacak.

Eğitimlerle ilgili konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, pandemiden en fazla gıda sektörünün etkilendiğini belirterek, “Yeni dönemde artık güvenilir olmak önem kazandı. Hijyen öne çıktı. Maltepe olarak lezzet konusunda zaten fark yaratmaya başlamıştık. Şimdi Maltepe olarak bakkal, fırın, gıda imalathanesi, lokantalarımız güvenilirlik konusunda bilgili olsun istedik. Bilginin paylaştıkça önemli hale geldiğini düşünerek bu eğitimleri başlattık. Kentimizdeki gıda sektörünün önünü açacak bir adım olacak. Virüse karşı güvenilirlik kalkanını ilk oluşturan biz olalım istedik. Bu kalkan esnafın işlerine katkı yapacak düşüncesindeyiz. Bu nedenle herkesin bu eğitime katılmasını öneriyoruz. Eğitimlerimiz çok önemli isimler tarafından ücretsiz olacak verilecek” dedi.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, “İstanbul Avrupa ülkelerine uyum ve 2023 hedefleri kapsamında dünyanın en stratejik şehirlerinin başında geliyor. Biz de bu proje ile şehrimizdeki gıda işletmelerinde ürün güvenliği çalışmalarının yaygınlaştırılması ve COVID-19 ile mücadele kapsamında güvenli üretimin sağlanmasını amaçladık. İlik olarak Maltepe’yi seçtik. Maltepe en güvenilir kent açıklaması için ilk adımı atmış olacak. İstanbul ilçe belediyelerine kayıtlı gıda üreten ve satan tüm gıda işletmelerinin uluslararası standartların yanında TSE COVID-19 Güvenilir Ürün Standart ve Kılavuzu’na uyum sağlaması, ürün güvenliğinin dış ülkelerle rekabet edebilir düzeye ulaştırılarak ihracatın arttırılması, yeni pazarlara girişin kolaylaştırılması, şehir turizmine katkı sağlanması ile İstanbul’un ürün güvenliğinde üst noktalara taşınması projemizin temel amaçlarını oluşturuyor. Bu proje ile gıda sektöründe çalışan herkes ve her departmana özel içerikler hazırlayarak normalleşme sürecine geçişe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Maltepe Belediyesi ile başlayan bu eğitimlere farklı belediye iş birlikleri ile devam edeceğiz” dedi.

Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz ise bu iş birliğiyle ilgili “Gıda güvenliği toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanamamasından kaynaklanan hastalıklar insan sağlığı açısından oluşturduğu risklere ek olarak ekonomiye de ciddi yükler getirmekte ve turizm faaliyetlerine olumsuz etki edebilmektedir. Her 2 profesyonel mutfaktan 1’ine ulaşan Ev Dışı Tüketim olarak, markamızın ‘Destekle, İlham Ver, Geliştir’ amacı doğrultusunda ev dışı tüketim sektörünün gelişimine katkı sağlayacak adımların sorumluluklarımızdan biri olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda 2016 yılından bu yana “Güvenilir Eller” gıda güvenliği eğitimlerimizle profesyonel mutfak çalışanlarına ulaşıyoruz. Gıdaların hazırlanmasından, depolanmasına, hammaddelerin tüketim aşamasına ve denetimine kadar olan süreçte karşılaşılabilecek tehlikeler konusunda altı modülden oluşan bu eğitimimiz, 2020 yılında pandeminin ardından eklenen ‘Personel Hijyeni Önlemleri’ modülü ile COVID-19 salgınının normalleşme döneminde de şeflere destek oluyor. Bu eğitimler ile bugüne 63 bin 335 mutfak çalışanına ulaştık. Bugün ise ortak bir bakış açısı ve hedefler doğrultusunda çalışan Güvenilir Ürün Platformu’nun ev dışı tüketim sektörünün ilerlemesinde önemli bir rol oynayacak bu projeye katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

BİR TIKLA GÜVENİLİRLİK SERTİFİKASINI AL

Her hafta İstanbul’un bir ilçe belediyesi ile gerçekleştirilecek online eğitimler 15 Şubat tarihinde Maltepe Belediyesi ile başlayacak. Ücretsiz eğitim projesine katılanlara güvenilirlik sertifikası verilecek. Gıda sektöründe faaliyet gösteren büyük küçük gözetmeksizin tüm işletmelere ve çalışanlarına açık olacak eğitim serisine www.guvenilirurunplatformu.com adresinden kayıt yaptırmak mümkün olacak.