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Güvenilirlik sertifikalarını Karaca ve Özer verecek

Pandemi döneminde yapılan en önemli güvenilirlik projesinde 5 bin kişiye ulaşıldı. Güvenilir Ürün Platformu, Unilever Ev Dışı Tüketim ve İstanbul ilçe belediyeleri iş birliğinde geçekleştirilen ‘Güvenli2023-Güvenilir Eller Eğitim Projesi’nde ilk etap tamamlandı.

Güvenilirlik sertifikalarını Karaca ve Özer verecek
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Güvenilir Ürün Platformu, Unilever Ev Dışı Tüketim ve İstanbul ilçe belediyeleri iş birliğinde geçekleştirilen ‘Güvenli2023-Güvenilir Eller Eğitim Projesi’nde ilk etap tamamlandı.

Projenin, Maltepe, Eyüp Sultan, Avcılar, Beyoğlu, Kartal, Bakırköy, Bahçelievler ve Beylikdüzü belediyeleri ile başlayan ilk etabında fırından pastaneye, lokantadan markete yaklaşık beş bin gıda işletmesine eğitim verildi.

Belgeleri gıda güvenliğinin en önemli iki ismi verecek

Proje kapsamında son hafta eğitim görerek belge almaya hak kazanan 225 esnafın belgelerini İstanbul da gıda güvenliği denilince akla gelen iki önemli isim verecek.

İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer'in sertifikaları vereceği online tören 30 Nisan Cuma saat 12.00’de yapılacak.

İstanbul İlçe Belediyeleri’nin önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu ve Unilever Ev Dışı Tüketim işbirliğiyle 15 Şubat-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen farkındalık projesi alanında bir çok ilki başardı. Maske, mesafe ve hijyen gibi kuralların anlatıldığı etkinliklerde yeni döneme ilişkin mesajlar da verildi.

Gıda üretim ve satışı yapan esnafa yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde gıda güvenliği, ürün ve tüketici güvenliği, pandemide markalaşma ve güncel mevzuat bilgisi gibi ana başlıkları içeren farkındalık çalışmaları yapıldı.

Ayrıca yapılan bu çalışmanın “Güvenli2023 İstanbul projesi ile de buluşturulması için adımlar atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
#ahmet özer#ahmet Yavuz Karaca#güvenli2023#unilever#güvenilirürünplatformu
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