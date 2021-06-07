Güvenli gıda herkesin hakkı olmalı

Türkiye’nin yerli ve milli peynir markası Muratbey, insanlığın en temel meselelerinden biri haline gelen “gıda güvenliği” için de çalışmaya devam ediyor. Muratbey, kurulduğu günden bu yana sofraları sağlıklı peynirlerle buluşturmayı hedeflerken bir yandan da sürdürülebilir gıda sistemlerine katkı sunan projelere destek oluyor. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, güvenilir gıda hedefi doğrultusunda desteklenen projelere dikkat çekti. Necmi Erol, “Herkes için sağlıklı gıda” anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, “Pandemiyle birlikte artan gıda güvenliği talebi, sektöre bu problemin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Gıda güvenliği insanlığın en temel meselesi

“Sürdürülebilir gelecek için sürdürülebilir gıda” ilkesiyle hareket ettiklerini açıklayan Necmi Erol şunları söyledi:

“Gıda güvenliği insanlığın en temel meselelerinden biri haline geldi. Sağlıklı ve güvenilir gıda konusunda çeşitli projelere öncülük ederek bu konudaki çalışmaların desteklenmesine katkı sağlayan bir markayız. Yüksek kalitede peynir üretimi gerçekleştirdiğimizi aldığımız ödül ve belgelerle kanıtladık. Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi, ISO 9001:2015 belgesi, ISO 22000:2005 ISQ belgesi, TSE Helal belgesi, en üst seviye olarak bilinen ‘AA Grade’ BRC Global Gıda Güvenliği Standardı belgesi, ABD İhracat FDA belgesi, AB ihracat onayı, Muratbey Gluten İçermez Analiz Raporu, Muratbey’in sahip olduğu belgeler arasında bulunuyor. Muratbey olarak bir yandan ‘devamlı inovasyon’ vizyonumuzla toplum sağılığına katkı sunan, D vitaminiyle zenginleştirilmiş eşsiz ürünler ortaya koyarken diğer taraftan sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışımızla ekonomik değer yaratırken uzun vadeli toplumsal ve çevresel fayda sağlamak için de çalışıyoruz. Daha yaşanılası, sağlıklı bir dünya için inovasyon yapıyoruz. Su, çevre ve sürdürülebilir gıda inovasyon çalışmalarımızın önceliği oldu.

Önemli adımlar atılıyor

Sürdürülebilirlik stratejimiz, sonraki kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı, kaynakları ve hammaddeyi optimumda tüketmeyi, insanların ve diğer canlıların sağlığını, ekosistemleri ve doğal kaynakları göz önünde bulundurmayı temel prensip alıyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında bulunan ‘Gıda kayıp ve israflarının 2030 yılına kadar yarı yarıya azaltılması’ hedefine yönelik yürütülen WRI 10x20x30 girişiminde gönüllü olarak yer aldık. İş ortağımız Migros’la gıda kayıp ve israfını azaltma yolunda birlikte çalışıyoruz. Girişim kapsamında personel eğitimlerinden, yeni teknolojilerin geliştirilmesine, süreçlerin yeniden tasarlanmasına kadar çok sayıda önemli adım atılması planlanıyor.”