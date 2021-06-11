Güvenli2023 Türkiye sınırlarını aştı kardeş Azerbaycan’a ulaştı

Proje kapsamında başta gıda olmak üzere ürün satışı ve üretimi yapan tüm işletmelere ücretsiz eğitimler veriliyor.

Genel hijyen kurallarından izlenebilirliğe, yasal sorumluluklardan pandemide markalaşmaya bir çok farklı içeriği katılımcılarla buluşturan projeye ile pandemiye karşı farkındalık oluşturuluyor.

Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi (UTECA)’nın eğitmenleri tarafından Azerbaycan gıda mevzuat ve düzenlemeleri de Türkiye ile eş zamanlı eğitimlerle anlatılacak. Akademisyen Gıda Mühendisi Könül Qədimova tarafından verilecek eğitimlere UTECA Rektör Yardımcısı Vüqar Ismayılov ve Prof Dr. Vüqar Mikayılov gibi tanınan isimler konuk olarak katılacak ve Azerbaycan’daki güncel çalışmaları anlatacak. Şimdiden yoğun ilgi göden Güvenli2023 eğitimleri Azerbaycan’da ilklere de imza atacak.

23 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek projeye kayıtlar www.guvenilirurunplatformu.com üzerinden 21 Haziran’a kadar yapılabilecek.