GYODER ve Colliers'ten Türkiye gayrimenkul piyasası raporu

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), uluslararası gayrimenkul hizmetleri şirketi Colliers iş birliği ile yabancı kurumsal yatırımcılara yönelik ilk kez dünya gayrimenkul verilerinin karşılaştırıldığı kapsamlı bir rapor hazırladı.

GYODER'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de gayrimenkul piyasasının araştırıldığı, 2019 itibarıyla 6 aylık periyotlarla düzenli olarak yayımlanacak "REstate Turkey-A Close Look to Comparable Markets" raporu ilk kez, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenecek gayrimenkul fuarı MIPIM’de, İTO’nun destekleriyle yabancı yatırımcılarla paylaşılacak.

GYODER’in Eğitim, Yayınlar ve Bilgi Üretim Komitesi ile Türkiye'de 2001 yılından itibaren uluslararası bazda kapsamlı hizmetler sunan gayrimenkul hizmetleri kuruluşu Colliers International Türkiye, yabancı yatırımcılara yönelik "REstate Turkey-A Close Look to Comparable Markets" raporunu hazırladı. Rapor, yatırımcılara Türkiye’de gayrimenkul yatırımı konusunda güncel ve kapsamlı bilgiler sunuyor.



- "Yabancı yatırımcıları bilgilendirmeyi görev edindik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, Türkiye'de yatırım imkanlarının görülmesini sağlamayı ve bu alanda doğru bilgilere ihtiyaç duyan yabancı yatırımcıları kapsamlı verilerle bilgilendirmeyi görev edindiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"REstate Turkey-A Close Look to Comparable Markets raporu, Türkiye’nin yabancı yatırımcılara tanıtımı konusunda çok değerli bir çalışma oldu. Türkiye’de gayrimenkul en güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülmeye devam ediyor. Ülkemizde sektörün finansmanını da genişleten yeni düzenlemelerle birlikte sermayenin tabana yayılması, gayrimenkul yatırımlarını daha cazip hale getiriyor. Bugün yabancı yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapması için doğru bir zaman olduğunu, GYODER olarak her platformda dile getiriyoruz."

İstanbul’un, marka şehir olarak dünyanın dört bir yanından yatırımcıların ilgisini çektiğini aktaran Yetgin, "İstanbul’un finansal bir merkez olması için inşa edilen dev projeler de bu ilgiyi artırıyor. Gayrimenkul sektörünün çatı örgütü GYODER’in Başkanı olarak yabancı yatırımcılara özellikle şunu söylemek istiyorum; Türkiye gayrimenkul sektörü, dünya ölçeğinde gerçekleştirilen projelerle yakalanan ivmeyi önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürecektir. Ülkemiz, demografik yapısı ve ekonomik gelişmeler göz önüne alınarak dünya ile kıyaslandığında, gayrimenkul sektörümüzün daha fazla potansiyel içerdiği ortada. Yabancı yatırımcıları, özellikle gelecek vadeden fırsatlar için ülkemizde gayrimenkul yatırımına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



- "REstate Turkey-A Close Look to Comparable Markets" raporu



Türkiye gayrimenkul piyasası araştırmasının yapıldığı "REstate Turkey-A Close Look to Comparable Markets" raporunda, gayrimenkul sektörünün farklı alt segmentlerinde son yıllarda gerçekleşen yatırım getirileri üzerinden İstanbul piyasasının diğer büyük şehirlerle karşılaştırmalı bir analizi yer alıyor. "Neden Türkiye’de yatırım yapılmalı?" başlıklı bölümde, Türkiye’nin, dünyanın en büyük 18. ekonomisi olduğu ve 2050 yılına kadar ilk 15 ekonomi içinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, Türkiye'nin finans merkezi olarak büyüme potansiyeline sahip İstanbul’dan, 400 noktaya direkt uçuş ve 22 başkente 2 saatte direkt erişim sağlandığı vurgulandı.

Son yıllarda internet üzerinden yapılan alışverişlerdeki büyük artışın, e-ticaret depolama alanlarına daha fazla ihtiyaç duyulmasına neden olduğu belirtilen raporda, "Ofis ve perakende sektörleriyle ilgili bölüm ise geleneksel alışveriş merkezi ve ofis piyasalarıyla ilgili getiri oranları, kira seviyeleri, tüketici güven endeksleri ve piyasa trendleri analizlerini içeriyor." denildi.

Kozyatağı/Ataşehir bölgesinde yer alan İstanbul Finans Merkezi projesinin, bu bölgeyi İstanbul'un cazibe merkezine dönüştürmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, bölgenin, prestijli ofis bölgesi olarak daha da öne çıkacağı ve kiraların da artacak taleple birlikte yükseleceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, İstanbul otel piyasası doluluk oranları, gecelik ortalama oda fiyatları, oda başına düşen gelir bilgisi ve Türkiye genel konut piyasası istatistiklerinin de yer aldığı belirtilerek, "Rapor, dövizde yaşanan dalgalanma nedeniyle varlıkların ucuzlaması ve getiri oranı artışında yaşanan toparlanmayla Türkiye pazarına girmeyi planlayan yatırımcılar için uygun koşulların oluşmaya başladığı yönünde bir gösterge olarak yorumlanıyor." denildi.