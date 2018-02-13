Hakem heyeti İDO yolcusunun itirazını haklı buldu

BURSA (AA) - Bursa'da Nilüfer Tüketici Hakem Heyeti, İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'den (İDO) aldığı Bursa-İstanbul gidiş-dönüş bileti için kendisine 65 yaş üzeri indirimi uygulanmayan Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz'ın başvurusunu haklı bularak fazladan alınan 25 liranın iadesine karar verdi.

Yılmaz, dernekte düzenlediği basın toplantısında, 2017'nin sonbahar aylarında İDO'dan Bursa-İstanbul seyahati için gidiş-dönüş bileti aldığını, bu sırada 65 yaşın üzerinde olduğunu belirtmesine rağmen uygulanması gereken yüzde 50 indirimin kendisine uygulanmadığını söyledi.

Bunun üzerine Nilüfer Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduğunu anlatan Yılmaz, durumu inceleyen heyetin, İDO'nun indirim uygulamamasını haksız bulduğunu, bilet için fazladan alınan 25 liranın iadesine karar verdiğini ifade etti.

Söz konusu paranın hesabına yatırıldığını söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği'ne göre, 65 yaş üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlik, müessese, işletmeler veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanır. Söz konusu hakka sahip kişilerin belirtilen kurumlara ait araçlarla yapılan şehirlerarası yolculuklarda yüzde 50 indirim hakkı bulunur. 65 yaş üzerindeki vatandaş ücretsiz veya indirimli seyahat hakkını nüfus cüzdanı ile kullanır.

İDO, tarifelerinde esnek ücret politikası uygulamaktadır. Buna göre İstanbul'a gidiş-dönüş 58-72 lira arasında değişkenlik göstermektedir. Yönetmelik hükümleri uygulandığında 65 yaş ve üstü tüketiciler 29-35 liraya İstanbul'a gidiş-dönüş yapabilmektedirler. İDO yönetmeliğe uymadığı için bir tüketici olarak itiraz ettim ve Nilüfer Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Hakem Heyeti beni şikayetimde haklı buldu."

Kararın taraflara tebliğ edildiğini belirten Yılmaz, "İDO karara itiraz etmeden hukuka aykırı olarak benden tahsil ettiği parayı hesabıma iade etmiştir. Bu nedenle İDO'ya da teşekkür ediyorum. Bursa tüketicileri seyahatleri nedeniyle İDO'ya fazlaya dair ödediği paranın iadesi talebiyle hakem heyetlerine başvuruda bulunabilirler." dedi.