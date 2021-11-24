Hakkı Şen’i asla unutmayacağız

Basın dünyası Hakkı Şen’in vefatının şokunu yaşıyor. Herkesin sevgili arkadaşı Hakkı Şen'in cenazesi 24 Kasım Çarşamba günü ikindi namazını sonrasında Sarıgazi Cemevi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sarıgazi Mezarlığı’nda defnedilecek.

Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni ve Tayf Ajans'ın kurucusu, Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hakkı Şen'i vefatının ardından bütün meslek kuruluşları üzüntülerini belirtti.

Ekonomi Gazetecileri Derneği yaptığı açıklamada şunları ifade etti.

“Sevgili kardeşimiz, can dostumuz, deniz aşığı Vira Yayın Grubu (virahaber.com) Genel Yayın Yönetmeni üyemiz Hakkı Şen'i yitirmenin acısı içindeyiz.”

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, “Çok üzüntülüyüz. Açımız büyük Hakkı Şen meslekte uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz çok sevgili kardeşimizdi. Deniz ve deniz kültürü konusunda yaptıkları asla unutulmayacak. Denizler en çok da bizler onu çok özleyeceğiz. Ama asla unutmayacağız.. Rahmet diliyoruz.”

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin geçtiğimiz hafta yaptığı Marmara Denizi ile ilgili erkinliğine katılan Hakkı Şen burada da bir konuşma yapmıştı.

Şen’ın ardından EGD üyesi Ekrem Uca şu anlamlı mesajı paylaştı:

“(HAKKI ŞEN VEFAT ETTİ..Demek yetmiyor ki...Meslek büyüğümüz için...

Yetmiyor ki TEMİZ haberci için...

Yetmiyor ki DEV cüsseli ama ÇOCUK RUHLU koca ADAM için..

Yetmiyor ki "Canımsın"sözcüğünü dilinden düşürmeyen EGD ailesinin abisi, kardeşi için...

RUHU ŞAD OLSUN...

Mekanı CENNET olsun...

Sevenlerinin BAŞI SAĞ OLSUN...

O kadar çok ve o kadar dolu idi ki... KELİMELER KİFAYETSİZ…”