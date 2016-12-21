ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Halep kentindeki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Halep'teki katliamı duyuran Bana, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Halep kentindeki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
21 Aralık 2016 Çarşamba 14:31
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Halep kentindeki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.