Halkla ilişkilerin tarihini yazdılar

Halkla ilişkiler tarihini farklı bir bakış açısıyla ele alan “Eski Türklerde ve Osmanlı’da Halkla İlişkiler” isimli kitap raflarda yerini aldı. Tarihin, bir halkla ilişkiler uzmanının gözüyle yeniden yorumlandığı kitapta, günümüz halkla ilişkiler kurumları ile Eski Türk Devletleri ve Osmanlı Devleti’ndeki iletişim kurumlarının kıyaslanması da dikkat çekiyor. Emine Kazan,” bu kitabın amacının iletişim tarihinde hak ettiği yeri bulamayan Eski Türkler, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde kullanılan halkla iletişim kanallarına dikkat çekmek” olduğunu söyledi. Halkla ilişkiler yöntemlerinin örnekleri ile yer aldığı kitap Yakamoz Yayıncılık tarafından yayınlandı. 2007 yılında yayınlanan ilk baskısının ardından okuyuculardan gelen yorumlar üzerine genişletilerek yeniden yazılan kitap okuyucuları ile buluşmayı bekliyor.

Platon’un ‘Devlet’ adlı eserinde, Sokrates: “Devlet, Bütünlüğünü kaybetmediği ölçüde genişlesin, kabul; Ama bütünlüğünü, birliğini boğacak kadar da genişlemesini istemiyoruz…” der. Peki ya bir devlet, Sokrates’in istemediği kadar genişlerse ve buna rağmen de bütünlüğü, birliği bozulmasın isterse? ‘Halkla ilişkiler’ kavramının önemi, Sokrates ve onun yaşadığı dönemde bugünkü kadar kavranabilmiş miydi bilinmez; ancak şu bir gerçek ki, Eski Türkler ve devamı sayılabilecek Osmanlı Devletinde bu kavramın öneminin hemen herkes farkındaydı. Yoksa bugün 600 yıl ayakta kalmayı başarmış bir devletten söz etmek pek kolay olmayacaktı.

Yazar Emine Kazan'ın kaleme aldığı ilk kitabı ''Osmanlıda Halkla İlişkiler'' kitabının orijinali Michigan Üniversitesinde ve Dünyanın seçkin üniversitelerinde kaynak kitap olarak yer aldı.

Eski Türkler ve Osmanlı’da Halkla İlişkiler Kitabı: TÜHİD kaynak kitaplarda, Halkla İlişkiler sitesi kaynak kitaplarda, Dünyanın seçkin üniversitelerinde: Toronto, Oxford,Harvard, University of Michigan, Orient-Institute Istanbul , Boğaziçi Üniversitesi , Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (ULB) Almanya, New York University, Columbia University in the City of New York, Library of Congress Washington, HathiTrust Digital Library, Ohio State University Libraries, UC Berkeley Libraries, University of California, NRLF gibi önemli kuruluşların kütüphanesine girdi.

Tarih boyu ‘göçebe’ yaşamı sürmüş Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ve burada yüzyıllarca ‘devlet’ olarak kalması, her açıdan hem ilgi çekici hem de hayret vericidir. Pek çok tarihçi için ise bu tablo, bir ‘hazine’ görünümündedir. Türklerin tarihi araştırılırken, onların birbirleriyle kurdukları iletişimde, diğer milletlerden şaşırtıcı bir biçimde farklı davranışlar sergilediğini göz ardı etmek doğru olmaz.

İşte, Eski Türkler, Selçuklular ve Osmanlı Devleti’nin yapısındaki hiyerarşinin, ‘yöneten-yönetilen’ arasındaki mükemmel uyumla birlikte nasıl şekillendiğini; Yüzyıllarca ayakta kalmayı başarmış olan Türklerde “halkla ilişkiler” dişlilerinin nasıl çalıştığını “Eski Türklerde ve Osmanlı’da Halkla İlişkiler” adlı kitapta bulacaksınız.

Emine Kazan kimdir

Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden “Halkla İlişkiler Uzmanı” olarak mezun oldu. İş hayatına Hürriyet Gazetesi Ekonomi servisinde muhabir olarak başladı. Araştırmaya olan ilgisinden dolayı Dünya Grubuna ait “Popüler Tarih Dergisinde” araştırma yazıları yazmaya başladı. 2007 yılında Halkla İlişkiler Tarihini konu alan “Eski Türkler ve Osmanlı’da Halkla İlişkiler” kitabı ilk kitabıdır.

Doğuş Üniversitesi Kurumsal İletişim biriminin kuruluş aşamasında görev aldı. 2012 yılında Doğuş Üniversitesinde İşletme yüksek lisansı yaptı. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin ve Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi”ni araştıran bitirme tezi ile mezun oldu.

Halen uluslararası ekonomi dergilerinde ve haber sitelerinde araştırma yazıları yazmakta ve iletişim danışmanlığı yapmaktadır. İlk kitabı dünyanın en iyi üniversitelerinin kütüphanesinde yer almaktadır. Yine ilk kitabı ile halkla ilişkiler alanında ödüller aldı.