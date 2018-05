“Hamburg Fındık Borsası diye bir şey yok“

DÜZCE (AA) - Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, fındık alanında Türkiye'nin lider olduğunu belirterek "20-30 yıl önce Hamburg Limanı'nda nakliye yapılması, Hamburg Borsası olarak bilinmiştir. Hamburg Borsası diye bir şey yoktur, şu an büyük alıcıların hepsi Türkiye'ye gelmiştir." dedi.

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen çalıştayda, fındık alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Turan Karadeniz, Prof. Dr. Sevcan Öztemiz ve Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, 'fındık hastalıkları' ve 'Türk fındığının dünyadaki yeri' konularındaki çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Programda konuşan Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Türkiye'nin fındıkta lider olduğunu söyledi.

Fındıkta lider olan Türkiye'de geçen sezonlarda ürünün panikle pazara indirildiğini ve bu durumun piyasayı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Karadeniz bölgesinde alışkanlık olarak fındığın panikle pazara indirildiğini aktaran Karslıoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle geçtiğimiz sezonda, devletin 10 lira gibi bir fiyat açıklaması sonrasında serbest piyasada, sıkışık bir panik yaratılmış olmasının bir anlamı yoktu. Özellikle Karadeniz bölgesinde böyle bir akım başladı. Fındık üreticileri, Türkiye genelinde heyecan ve panik yaşadı, bunu ben bire bir tespit ettim. Ürünü hızlıca pazara indirme paniği, fındık piyasasını olumsuz etkilemiştir. Bunun çaresi ise fındık üreticisinin ekonomisinin düzelmesinden geçmektedir. Memur kişi her ay maaş alıyor ama fındık üreticisi senede bir kere ürün alıyor."

- "Büyük alıcıların hepsi Türkiye'ye geldi"

"Hamburg'da fındık borsası diye bir durum yok" diyen Karslıoğlu, "Hamburg'da fındık borsası diye bir şey hiç bir zaman olmadı, öyle bir durum yok. Liman şehri olması nedeniyle Hamburg'da depolama yapılıp sevkiyat yapılıyordu. Oluşan en büyük fiyatlar rekoltedir. Yani bundan 20-30 yıl önce Hamburg Limanı'nda nakliye yapılması, Hamburg Borsası olarak bilinmiştir. Hamburg Borsası diye bir şey yoktur, şu an büyük alıcıların hepsi Türkiye'ye gelmiştir. Zaten en büyük borsa şu an telefonla yapılmaktadır."

Fındığın dünyada 850-900 bin ton civarında tüketildiğini, Türkiye'de üretilen ürünün ise yüzde 85'inin ihraç edildiğini kaydeden Karslıoğlu, "Fındıktaki bu ihracat ile 2 milyar dolara yakın döviz ülkemize girmektedir, ithalat girdisi sıfırdır. Bu sebeple 'Fındık stratejik bir üründür' diyoruz. Türkiye'de üretilip ihraç edilen her ürünün, bir ithalat girdisi var. Fındıkta bu oran sıfırdır. 2023'te fındıkta ihracat hedefi 3,5 milyar dolardır." diye konuştu.

Prof. Dr. Turan Karadeniz de Türkiye'de 18 çeşit fındık bulunduğunu ifade etti.

Karadeniz, fındıkta gelişim sağlanabilmesi için sürdürülebilirliğin inanılarak uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Fındık fazla emek isteyen bir ürün. Kendi halinde yetişebilir ama ürün çokça azalacaktır. Ürün alabilmeniz için fındığa 12 ay boyunca emek vermek gerekir." ifadelerini kullandı.

Çalıştay, fındık alınındaki mücadele çeşitleri konusunda yapılan sunumların ardından, katılımcıların soruları ile sona erdi.