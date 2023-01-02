Hedefte ‘Yeşil Ekonomi’nin öncülerinden olmak var

Türkiye’nin önde gelen elektrik taahhüt şirketlerinden biri olan ORGE Enerji, 2022 yılını büyük bir başarı hikayesi yazarak kapatmaya hazırlanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa’da yaşanan enerji krizi, kurdaki artış ve emtiya fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara rağmen istikrarlı büyümesini sürdüren ORGE, 2022 yılını finansal ve operasyonel anlamda tarihinin en başarılı yılı olarak kapatıyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketin 30 Eylül tarihli verilere göre hasılat ve bakiye iş hacmi 500 milyon TL seviyesine ulaştı. 2022 yılsonu verilerini 2023’ün ilk çeyreğinde açıklayacak olan şirket, önümüzdeki yıl için hedef ve stratejilerini de belirledi. Cumhuriyetimizin 100’üncü, ORGE’nin ise 25’inci yılını kutlamaya hazırlandığı 2023’te yeşil ekonominin öncülerinden biri olmayı hedefleyen şirket, küresel iklim krizine karşı çözümler üzerinde yoğunlaşarak gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmak için çalışacak. Gelecek yıl Türkiye’de lider şirket olmayı hedefleyen ORGE, gücünü global arenaya taşıyarak Avrupa’da ilk 5 elektrik taahhüt şirketi arasında yer almayı hedefliyor.

EN BAŞARILI YIL

ORGE Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevhan Gündüz, hem ülkemiz hem de global arena için zor bir yılın geride bırakıldığını söyledi. Gündüz, “Yeni yıla girerken, 2022 yılının tüm sektörler için yeni bir başlangıç yılı olacağını düşünüyorduk. Henüz ilk çeyrek sonlanmadan Ukrayna’da patlak veren olumsuz durum kur ve kurdan bağımsız olarak emtia fiyatlarında da dalgalanmaya sebep oldu. Bunlara ek olarak yıl içinde patlak veren enerji krizi gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerin de bir numaralı gündemi haline geldi. Buna karşın şirketimiz 2022 yılını finansal ve operasyonel anlamda tarihinin en başarılı yılı olarak kapatıyor, 30 Eylül tarihli verilere göre hasılat ve bakiye iş hacminde 500 milyon TL seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. 2022 yılının tamamına yönelik sonuçları 2023 yılının ilk aylarında açıklayacağız” dedi.

“VİZYONUMUZ YEŞİL EKONOMİNİN ÖNCÜLERİNDEN BİRİ OLMAK”

Cumhuriyetin 100’üncü yılında ORGE’nin de 25’inci yaşını kutlayacağını aktaran Gündüz, “2023 yılında vizyonumuz yeşil ekonominin öncülerinden biri olmak. Küresel iklim krizine karşı çözümler üzerinde yoğunlaşarak gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. Türkiye’de raylı sistemlerin elektrik işleri alanında sektör liderliğini sürdürmeye devam edeceklerini anlatan Gündüz, “Hedefimiz ülkemizin lider elektrik taahhüt şirketi olmak. Bunu takiben, gücümüzü global arenaya taşıyarak yurt dışı projelerde görev almayı ve Avrupa’da ilk 5 elektrik taahhüt şirketi arasında yer almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

GES İÇİN TÜVTÜRK İLE İŞBİRLİĞİ

Yeşil ekonomi vizyonunun temellerini 2022 yılı içinde attıklarını anlatan Nevhan Gündüz, yıl içinde şirket bünyesinde Yenilenebilir Enerji Bölümü’nü kurduklarının bilgisini verdi. Gündüz, “Bu alandaki ilk projemiz olma özelliği taşıyan; İstanbul, Ordu, Giresun, Muğla, Samsun, Sinop, Eskişehir, Zonguldak ve Bitlis illerinde Güneş Enerjisi Sistemi (GES) santral kurulumuna yönelik TÜVTÜRK ile sözleşme imzalandık” şeklinde konuştu. İstanbul/Silivri’de inşa edilecek Göncay Plastik Çatı Güneş Enerji Santrali Projesi’nin anahtar teslim kurulum işlerine yönelik ihaleyi ORGE’nin kazandığını aktaran Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin önde gelen elektrik taahhüt şirketlerinden biri olarak biz de yeşil ekonomi konusunda öncülük etme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsana ve doğaya saygılı, sürdürülebilirliğin önemine inanan bir şirket olarak elektrik taahhüt sektörümüzün gelecekte toplumsal ve teknolojik gelişmeleri yansıtacak biçimde ilerleyeceğini ve önemli bir değişim geçireceğini öngörüyoruz. Şimdilik çalışmalarımızın merkezine solar sistemleri ve bu alandaki en yeni teknolojileri koyduk. Devamlı suretle, elektrik / enerji / yenilenebilir enerji teknolojileri alt sektör çeşitlendirilmesine yönelik uygulamaları takip ediyor, iş birliği arayışlarında bulunuyoruz.”

İKİ PROJE FAALİYETLERE BAŞLADI

2022 yılı içinde hayata geçirdikleri projelerle ilgili de bilgi veren Gündüz, “Bu yıl bizleri gururlandıran iki açılış gerçekleşti. Bunlardan ilki, 800 metre hat uzunluğuna sahip Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı. Bu hat özellikle başta Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve çalışanları olmak üzere bölge halkına pratik bir ulaşım çözümü konumunda. Bir diğeri ise, Kadıköy’den Sabiha-Gökçen Havalimanına yer altından soluksuz ulaşım imkânı tanıyan, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı. 7.4 km hat uzunluğuna sahip, 4 istasyondan oluşan bu hattın tüm elektrik taahhüt işlerini tamamlamış olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) altyapı işlerini tamamlandıklarının bilgisini veren Gündüz, Dudullu-Bostancı, Yeni Havalimanı-Halkalı, Gebze-Darıca, Başakşehir-Kayaşehir gibi pek çok metro projesinde çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Gündüz, “Üst yapılarda ise, tamamlanma aşamasında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi dışında, Turkcell Ankara ve Gebze Veri Merkezleri, Folkart Nefes İstanbul Projeleri gibi çeşitli işlerle 2023 yılını karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜLKE EKONOMİSİ YÜZDE 4 BÜYÜR

Türkiye ekonomisi ve sektöre dair de değerlendirmelerde bulunan Gündüz, “Önümüzdeki dönemde oynaklığı sınırlı makul faiz oranları ve döviz kurlarının oluşması, piyasa katılımcılarının önlerini görebileceği makro ekenomik bir stabilitenin sağlanması durumunda; 1-3 yıl içerisinde, adaptasyon yeteneği çok yüksek olan ekonomimizin ve gayrimenkul/inşaat sektörünün yeni bir büyüme hikayesi yazabilmesi mümkün” dedi. 2023 yılı için dünyada yüzde 3, ülkemizde yüzde 4’lük ekonomik büyüme beklentilerinin bulunduğunu anlatan Gündüz, yatırımcılara ise şu tavsiyeleri verdi: “Yatırımcı kimliğimin yanı sıra, halka açık bir şirketin üst yöneticisi olarak; tasarrufların en verimli şekilde değerlendirilebileceği alan olarak, 2023 yılı için de Borsa İstanbul’u işaret etmek istiyorum.”