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Hem cildinizi hem denizleri koruyun

Güvenilir Ürün Platformu tarafından başlatılan kamuoyu bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Yazın gelmesi ile kullanımı artan güneş kremleri ve cilt bakım ürünleri ile ilgili bir sektör toplantısı düzenleyen Platform deniz kirliliğine de dikkat çekti.

Hem cildinizi hem denizleri koruyun

Güneş kremi seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Dr.Ender Saraç; Güneş kremi seçerken, doğal mineral filtreli olması çok önemlidir. Örneğin; propolis ve non nano mineral çinko içeren güneş kremleri ciltte bir bariyer etkisi yaratır ve güneşten gelen zararlı UV ışınların cildin alt tabakasına yani dermis tabakasına geçişini engellerler. Dolayısıyla güneş ışını kaynaklı oluşabilecek hasarında önüne geçerler. Çünkü uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmak başta erken yaşlanma, kırışıklık oluşumu gibi sonuçlara neden olabilir. Güneş yanıkları ve erken yaşlanma oldukça zorlayıcı durumlar olmakla birlikte zararlı güneş ışınları maruziyetinin en korkulan sonucu ise cilt kanseridir. Doğal mineral filtreli ve 50 SPF güneş kremi kullanmanın yanında, gün içinde 11.00-15.00 saatleri arasında uzun süre güneşe maruz kalınmamalıdır. Ayrıca güneş kremi tercih ederken hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruyuculuğu olup olmadığına bakılmalıdır. Güneş kremi güneşe çıkmadan 30 dk öncesinde sürülmeli ve 2 saatte bir tekrar cilde uygulanmalıdır. Bunun yanında, denizleri ve çevreyi kirletmeyen doğa dostu güneş kremleri tercih edilmelidir.

Arı ürünlerinin cilt üzerindeki etkilerinden bahseden Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalara dikkat çekerek2016 yılında Doğu Çin Üniversitesi’nde yürütülen in vitro koşullardaki bilimsel çalışmada, cilt hücrelerine ve melanom (kanser) hücrelerine 48 saat boyunca propolisin fenolik bileşeni olan krisin verilmiştir. İnsan cilt hücrelerinin anti-photoaging aktivitesi, kolajen I sentezi ve antioksidan kapasiteleri değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, krisinin kolajen I sentezini artırarak oksidasyon hasarını onardığı ve anti-photoaging aktivite gösterdiği görülmüştür. Krisinin kozmetik ürünlerinde potansiyel anti-photoaging ve cilt kanserine karşı koruyucu bir bileşen olarak kullanılabileceği bildirilmiştir. 2017 yılında Meksika’da Guanajuato Üniversitesi’nde yapılan diğer bir bilimsel çalışmada, ise propolisin güneş ışınlarına karşı koruyucu etkisi incelenmiştir. Çalışmada propolis içeren üç topikal farmasötik (likit krem, losyon ve yarı katı jel) preparat, 10 sağlıklı bireyin ciltleri üzerine cm2 başına 2 mg propolis olacak şekilde uygulanmıştır. Propolisin zararlı güneş ışınlarına karşı koruyucu etkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, in vitro ve in vivo koşullarda propolisin zararlı güneş ışınlarından koruyucu etkisi doğrulanmıştır. “dedi.

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Aslı Elif TanuğurEnder SaraçGüvenilir ürün Platformu
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