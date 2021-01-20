Hem koltuk hem de yatak oluyor

Türkiye’nin köklü markalarından Kelebek Mobilya, fonksiyonel ve ekonomik ürün kategorisindeki yeni koleksiyonlarıyla 2021 yılına güçlü bir giriş yaptı. Oturma odalarında sadeliği zarafetle birleştirdiği ifade edilen Cara Koltuk Takımı ile yola çıkan marka takımın gerektiğini de yatak olma özelliğini öne çıkarıyor.

85 yıllık geçmişi ile mobilyada en köklü markalar arasında yer alan Kelebek Mobilya yeni ürünü online de de satışa çıkardı. Yeni koleksiyon, üçlü, ikili koltuk ve tekli berjer olarak tüketiciyle buluşuyor.

Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 40 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 135’in üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.