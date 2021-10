Hem tanıttı hem de kazandırdı

İstanbul’da bu hafta sonu adeta Formula 1TM rüzgarı esti. Intercity İstanbul Park’ın 8-10 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yaptığı Formula 1TM Rolex Turkish Grand Prix 2021 etkinliğine 3 gün boyunca toplam 190 bin kişi katıldı. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, geçen senenin ardından bu sene de yarışı kusursuz bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Dünyada motor sporları organizasyonlarının en büyüğü ve en prestijlisi olarak gösterilen Formula 1TM, geçen sezonun ardından bu sene bir kez daha Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşti. T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Intercity’nin tekrar Türkiye’ye getirdiği Formula 1TM Rolex Turkish Grand Prix 2021’in tüm Türkiye’de ve dünyada büyük heyecan ve ilgi yarattığını söyleyen Vural Ak, “Bu dev organizasyonu Türkiye ve İstanbul’a kazandırmak için büyük çaba harcadık ve sonucunda gördüğümüz tablo bizleri çok mutlu etti. Pilotların ve tüm dünyadaki motor sporları tutkunlarının çok sevdiği yarış pistimiz ve İstanbul, tüm dünya medyasında büyük yer buldu. Uzun zamandır İstanbul’un ihtiyacı olan bu tanıtımla yeniden milyonların gözü İstanbul’a çevrildi. Pandemi koşulları sebebiyle yarı kapasiteli olarak satışa sunduğumuz biletler büyük ilgi gördü ve 3 gün boyunca toplam 190 bin kişi Intercity İstanbul Park’a akın etti.”

10 YILLIK KONTRAT İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bu kadar önemli bir başarının ardından yarışın önümüzdeki senelerde de Türkiye’de yapılması için görüşmelere hemen başladıklarını vurgulayan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Formula 1TM CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Stefano Domenicalli’yi hafta sonu İstanbul’da ağırladık. Türkiye ve İstanbul’da Formula 1TM yarışlarına gösterilen ilgi karşısında şaşkınlık içindeydi. Sadece bir yıl değil, yıllarca sürecek bir yarışın takvime dahil edilmesi için görüşmelerimiz sürüyor. Geçtiğimiz sene FIA’dan aldığımız üç yıllık lisans zaten pistimizin her gelişmeye her an hazır olduğunun da kanıtı. Elbette bu başarının arkasından büyük bir ekip ve takım çalışması var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yarışı T.C Cumhurbaşkanlığı Himayelerine alması ile tüm kurumlar seferber oldu. Bu kapsamda sürecin başından beri gösterdikleri ilgi ve alaka için ilgili tüm kamu kurumlarına ve özel sektörden destekçilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop da yarış günü şampiyonlara kupalarını takdim ederek bizleri onurlandırdı.”

RAKAMLARLA FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2021

Formula 1TM Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Türkiye Grand Prix’i, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirildi.

Toplam 190 bin kişi yarışları canlı olarak izledi.

Tüm dünyadan yaklaşık 2 milyar kişi yarışları televizyondan izledi.

Lewis Hamilton, 2005 yılında Kolombiyalı Juan Pablo Montoya'ya ait 1.24.770'lik yarış turu rekorunu, 1.22.868'e kadar çekerek geride bıraktı.

İstanbul Park'ta 1.24'ün altına inen ilk isim olan Hamilton, 1.23'ün altına inen ilk pilot olmayı da başardı.