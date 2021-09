Her yeni girişimci 10 kişiye iş demek Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı’nın açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Her yeni girişimci demek, 10 istihdam demektir. Her yıl 100 bin girişimci çıkarırsak ülkemizde işsizlik diye bir sorun kalmaz” dedi.

06 Eylül 2021 Pazartesi 19:16