Her yeni girişimci 10 kişiye iş demek

Dr. Aziz İLGAZİ/ ŞANLIURFA yazıyor - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu, yetişmiş nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamaya yönelik meslek edindirme kursları düzenleyen Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirdiği Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi’ni (ŞUTGEM) ziyaret etti.​ Başarılı çalışmaları yerinde inceleyen Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa'da Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı’nın açılışına ve yatırımcılar ile fon arayan girişimcileri bir araya getiren TOBB Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmalarına da katıldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin oda temsilcileri ve iş insanları ile bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, bölge iş insanlarının sorunlarını ve beklentilerini dinledi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın ortaklaşa olarak düzenlediği istişare toplantısınakatılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa’nın dinamiklerine ve ekonomik gücüne vurgu yaptığı konuşmasında, Şanlıurfa’da 3 yıl önce 224 fabrikanın faaliyet gösterdiği OSB’de, bu gün 319 fabrikanın faaliyette olduğunu, bu başarının arkasında Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası ile Ticaret Borsa’sının ve iş insanlarının olduğunu söyledi.

Yöresel ürünlerin tescil edilmesi açısından Şanlıurfa’nın başarılı bir kent olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, coğrafi işaretlerin bir kentin zenginliği olduğunu ve Şanlıurfa’nın tescil sıralamasında Türkiye’de ikinci sırada yer aldığını ayrıca 28 adet tescillenmiş ürünü olan Şanlıurfa’nın gelecekte birçok marka ürünü olan kent olacağına işaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında turizm alanında Şanlıurfa’nın geleceği için Göbeklitepe’nin dünyaya tanıtılmasında oda ve borsaların önemine de dikkat çekti.

Şanlıurfa iş dünyasının pamuk desteklemelerinin iyileştirilmesi, uçak seferlerinin artırılması, otel sayısının artırılması, sulama fiyatlarındaki adaletsizliğin giderilmesi, fıstık ile ilgili destek kapsamına alınması gibi taleplerinin çözüme ulaşması için oda ve borsa başkanlarının önemli görüşmeler yaptıklarına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Şanlıurfalı ve diğer kent iş insanlarının yanında olduklarını sorunlarını hükümete taşıdıklarını söyledi.

"İş dünyasının vazgeçilmez unsuru olan girişimciliktir. Girişimci olmayan ekonomilerin kesinlikle gücü olmaz. Tüm dünyaya bakın en güçlü ekonominin tümü bu şekilde. Başka ülkenin girişimcisini herkes ithal eder durumda. Bugün ABD'da silikon vadisindekilerin yarısı ABD'nin dışında doğmuş başka ükelerden gelmiş yatırımcılardır. İşsizliğin çözümü burada, bugün Türkiye olarak 1 milyon 500 bin girişimcimiz var, yanında istihdam ettiğimiz kişi sayısı 15 milyon. Yani her bir yeni girişimci demek, 10 tane istihdam demek. Her sene 100 bin girişimci çıkarırsak ülkemizde işsizlik diye bir sorun kalmaz. Zaten bizim inancımızda ne diyor, 'insanın en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' diyor. İnsanlara bugün en faydalı olacak iş bir kişiye aş ve iş vermektir. Onun için girişimcilik hayırlı bir iştir." TOBB olarak bu tür etkinlikler vasıtasıyla girişimcileri tanıtmaya ve Anadolu'ya yaymaya çalıştıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, önemli başarılar elde ettiklerini söyledi. Girişimciliğin temelinde ve ruhunda cesaret olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, gençlere seslenerek, sermayenin de en son kısımda kaldığını bir bilgisayar ve garajın buna yeterli geldiğini dikkat çekti.

Forum ve Fuar, 2-4 Eylül tarihleri arasında stantların ziyareti, söyleşi ve farklı konularda konuşmalarla devam edecek.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında, Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı"nınaçılışında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Yılmaz, tarım ve gıdanın da stratejik bir sektör olduğunun altını çizerek, yeni dönemde katma değeri daha yüksek tarım ürünlerinin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile ilgili yatırımlardan bahseden Yılmaz, şöyle devam etti:

“İhracata baktığımız zaman 2002'de, GAP bölgesinin bütün illerinin ihracatı 700 milyon dolar dahi değil. Geçen yıl pandemiye rağmen, dünyadaki ticaretin daralmasına rağmen GAP bölgesinin ihracatı 10,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardan 170 milyar dolara çıktı, 5 kat arttı. GAP Bölgesinin ihracatı 700 milyon dolardan, 10,5 milyar dolara çıktı, tam 15 kat arttı. Türkiye ortalamasının 3 katı daha fazla ihracatı arttı bu bölgemizin. İstihdama baktığınız zaman 2007'de 1 milyon civarında tüm GAP Bölgesinde çalışan sayısı varken, pandemidebiraz düşmüş ama pandemi öncesi dönemde 2 milyon 100 binlere kadar çıktığını görüyoruz.”

Konuşmaların ardından Yılmaz ve Hisarcıklıoğlu'nunberaberindeki Şanlıurfa Vali Vekili İsmail Çetinkaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ile GAP BKİ Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz fuarın açılışını yaptı.

Ticaretin gelecek vizyonunun masaya yatırıldığı, geleneksel ticaretin elektronik ticarete evrilme sürecinin değerlendirildiği, girişimcilerin bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduğu, organizasyon, Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları’ylabaşladı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, TOBB Türkiye Girişim Sermayesi Meclis Başkanı Göktekin Dinçerler’inaçış konuşmalarıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Finansal Yatırımlar Birimi Sektör Uzmanı Said Yahya Kaban, “Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Girişim Sermayesi Sektör Tanıtımı” sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun akabinde, “Erken Aşama Teknolojileri Yatırımlarının Değerlenmesi” ve “Girişim Sermayesi Fonlarının Yatırım Öncelikleri ve Yöntemleri” panelleri düzenlendi.

Panellerin ardından, Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları Kapanış – Forum ve Fuar Açış Konuşmalarına geçildi.

Açış konuşmalarını; Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, GAP Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanV. Mehmet Açıkgöz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, Z.Abidin Beyazgül, TOBB Başkanı M.RifatHisarcıklıoğlu, Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz gerçekleştird

Açış konuşmalarının sonrasında, kurdele kesimi ve hazirun stant ziyaretleri TOBB Başkanı M.Rifat HisarcıklıoğluModeratörlüğünde, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Oda/Borsa Bölge İstişare Toplantısı” ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle kurulan Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi (ŞUTGEM) Lansmanı yapıldı.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ ŞANLIURFA’DA AÇILDI

Türkiye’de TOBB tarafından düzenlenen “Bölgesel Kalkınma Yatırım Forum ve Fuarı" ilk kez Şanlıurfa’da açıldı.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Bölgesel Kalkınma Yatırım Forum ve Fuarı” Şanlıurfa’da açıldı. Şanlıurfa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde açılışı yapıldı. Fuar ilk olarak Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmalar ile başladı. Fuarda, TOBB Türkiye Girişim Sermayesi Meclis Başkanı Göktekin Dinçerler, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, birer konuşma yaptı. Fuarda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Finansal Yatırımlar Birimi Sektör Uzmanı Said Yahya Kaban, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Girişim Sermayesi Sektörü ile ilgili tanıtım yaptı.

Fuar, öğleden sonra Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları kapsamında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, Zeynel Abidin Beyazgül, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Şanlıurfa Valisi, Abdullah Erin ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Forum ve Fuar açılış konuşmalarıyla devam edecek. Protokol fuarda kurdele kesiminin ardından stantları ziyaret edecek.

Fuar, 2-4 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından düzenlenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurum kuruluşları tarafından desteklenen Bölgesel Kalkınma Yatırım İşbirliği Forum ve Fuarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımı ile başladı.

Forum ve fuar programı için Şanlıurfa’ya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Vekili İsmail Çetinkaya tarafından karşılanan Yılmaz, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Vekili Çetinkaya tarafından makamda ağırlandı.

Şanlıurfa Milletvekili Z. Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı’nın da hazır bulunduğu ziyarette, İl hakkında Vali Vekili Çetinkaya ile bir süre sohbet eden Cevdet Yılmaz, daha sonra Şanlıurfa Fuar Alanında düzenlenen Bölgesel Kalkınma Yatırım İşbirliği Forum ve Fuarı’nın açılış programına katıldı.

Karahantepe Turizme Açılıyor

Türkiye’de üretilen ilk yerli traktörün de tanıtıldığı fuarın açılış programında konuşan Vali Vekili İsmail Çetinkaya, Şanlıurfa’nın potansiyellerinin tanıtılması, işbirliği olanaklarının geliştirilmesine katkı sunan böylesi organizasyonların önemine değinerek, forum ve fuarı düzenleyenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa’nın yatırım konusunda iki temel alanı olduğunu kaydeden Çetinkaya, bunların tarım ve turizm olduğunu söyledi. Şanlıurfa’nın tarımsal üretim konusunda birçok üründe lider olduğunu dile getiren Çetinkaya, “Örneğin fıstık üretiminin yüzde 52’si, pamuk üretiminin yüzde 40’ını Şanlıurfa tek başına gerçekleştiriyor. Dolaysıyla tarım ve tarıma dayalı alanlarda yatırım yapmak, hem Şanlıurfa’yı hem de ülkemizi büyütecektir.” dedi.

Şehrin önemli bir yatırım potansiyelinin de turizm olduğuna değinen Çetinkaya, Balıklıgöl ile başlayıp Göbeklitepe’yle devam eden büyük turizm potansiyelinin, Eylül ayında lansmanı yapılacak olan Karahantepe ile daha da büyüyeceğini ifade etti.

Şanlıurfa’nın sahip olduğu tarım ve turizm potansiyelini iyi değerlendirdiği takdirde tüm Türkiye’yi ihya edeceğini kaydeden Çetinkaya, yatırım teşvikleri sonucu büyük talep gören Şanlıurfa’da Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki yatırım alanlarının neredeyse tamamının dolduğunu, gıda ve besi organize sanayi bölgelerinin de dolmaya doğru gittiğini söyledi.

Şanlıurfa’ya yatırım için gönül verenleri kutlayan Çetinkaya, Valilik olarak her zaman yatırımcılarıEski Kalkınma Bakanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ise, Pandemi sonrası dönemde ekonomik gelişmenin iki boyutundan birinin dijitalleşme diğerinin ise tarım olduğunu söyledi.

Kamu hizmetlerinden özel sektöre kadar her alanda dijitalleşmenin önem kazandığını belirten Yılmaz, önümüzdeki dönemde üzerinde düşünülmesi gereken konuların başında elektronik ticaret ve diğer boyutlarıyla dijital ticaret olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa’nın gelişiminde tarım ve tarıma dayalı sanayinin büyük önemi olduğunu ve bakanlığı döneminde bu alana GAP Bölge Kalkınma İdaresi aracılığıyla yapılan çalışmaları anımsatan Yılmaz, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin yatırımları devam ederken sosyo ekonomik ve kültürel yönünün de sürdürüldüğüne işaret etti.

Şanlıurfa’nın ticaret ve yatırım potansiyelini ortaya çıkaran, şehrin marka değerini yükselten böylesi güzel faaliyetlere imza atan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek ve Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya’yı tebrik eden TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da dünyada gelişen ekonomik trendlere dikkat çekti.

Bölgesel kalkınmada fiziki mesafe sorununun günümüzde ortadan kalktığına dikkat çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise “Bu bölgenin içerisinde artık Kayseri de olabilir. Çünkü artık uzaklık ortadan kalktı. Bir de pandemidönemine girdik. Pandemi döneminde bir tünele girdik ve hayatımız yavaşladı. Peki tünelden çıkınca ne ile karşılaşacağız. Tünelden çıkınca iki şeyle karşılaşacağımızı görüyoruz. Ne kadar direnirsek direnelim, biri dijital teknoloji diğeri ise tarımsal üretimdir.” diye konuştu.