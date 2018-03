Herkes Türk kahvesini ARZULADI

Dünyanın önde gelen uluslararası züccaciye, ev dekorasyonu ve hediyelik eşya fuarı Ambiente 2018, 9-13 Şubat 2018 tarihleri arasında Frankfurt’ta gerçekleşti. 100 ülkeden gelen 4 bin 469 firmanın en gözde ürünlerinin sergilendiği, Türk firmalarının yanı sıra Almanya'da yaşayan Türklerin de yoğun ilgi gösterdiği fuara bu yıl 15. kez katılan Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Arzum OKKA ve Arzum OKKA Minio ile Ambiente 2018 Fuarı'na renk kattı. Messe Frankfurt Fuarı 3.1 A29’da yer alan Arzum, Türk kahvesi yapımını yeni teknolojilerle yeniden yorumladığı Arzum OKKA ve Arzum OKKA Minio ile bol köpüklü kahve lezzetini sundu. OKKA ailesiyle, Türk kahvesi geleneğini yeni kuşaklara aktarma misyonunu üstlenen Arzum OKKA, tadıyla, kültürüyle, sunumuyla 500 yıldır hayatımızda olan Türk kahvesini, makineleşme anlamındaki bariyeri aşarak her kültürün mutfağına sokmayı ve dünyaya yayılımını hızlandırmayı amaçlıyor.



Kahve severlere okkalı bir lezzet

Arzum, 2014 yılında Türk kahvesinde bir devrim yaratan, közde pişirme seçeneği sayesinde közde pişirilmiş Türk kahvesi tadını yakalayarak benzersiz bir kahve keyfi yaşatan, doğrudan fincana servis ve kendi kendini temizleme özelliğiyle bir ilk olan Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesini yurt içi ve global pazara sundu.

Tasarımında, teknoloji ile geleneksel çizgilerin bir arada yer aldığı Arzum OKKA’da patente konu olan yeni teknolojiler kullanıldı. Közde pişirme seçeneği sayesinde benzersiz bir kahve keyfi yaşatan Arzum OKKA, farklı fincan boyutlarına göre ayarlanabilen yapısıyla büyük - küçük kahve fincanı kullanımlarına da uygunluk gösteriyor. Otomatik olarak bulunduğu rakımı tespit ederek farklı yükseklik seviyelerindeki suyun kaynama derecesine göre kendini ayarlayabilen Arzum OKKA, ‘Auto Boiling Altitude Detection’ teknolojisiyle kullanıcılarına ideal sıcaklıkta pişmiş okkalı bir Türk kahvesi deneyimi sunuyor.Arzum’un Türk kahvesini tüm dünyaya tanıtmak vizyonu ile sunduğu Arzum OKKA, son dönemde Almanya’nın prestijli kurumlarından Haus & Garten tarafından gerçekleştirilen testlerde ‘Sehr Gut’ (En iyi/başarılı) kahve makinesi oldu. Piyasaya çıktığı günden itibaren kahve severlerin vazgeçilmezi haline gelen OKKA, dünyanın en prestijli tasarım ödülleri olarak kabul edilen Red-Dot Awards ödülünün de sahiplerinden biri oldu. Ayrıca; tasarımı ve inovatif teknoloji kullanımı ile öne çıkan ürünlerin yarıştığı, dünyanın en saygın ödülleri arasında gösterilen Plus X Award’da ‘Best Product’ ödülünün sahibi olan Arzum OKKA, başarısına başarı katmaya devam ediyor.



Her yere taşınabilir Arzum OKKA Minio



Arzum, OKKA ailesinin yeni üyesi OKKA Minio, kahve servisine farklı bir yorum getiriyor. Tek seferde dört fincan Türk kahvesini başında beklemeden, taşırmadan, bol köpüklü ve ideal kıvamda hazırlayabilen Arzum OKKA Minio, minimal şık tasarımı ve 9 farklı renk seçeneğiyle göz dolduruyor. Minimal tasarımı sayesinde mutfakta daha az yer kaplayan OKKA Minio, her yere kolaylıkla taşınabiliyor.



Arzum OKKA Minio, tasarım ve inovasyondaki başarısını özellikle uluslararası platformlardaki ödülleriyle de kanıtlıyor.



Tasarımı ve inovatif teknoloji kullanımı ile öne çıkan ürünlerin yarıştığı, dünyanın en saygın ödülleri arasında gösterilen Plus X Award’da, Arzum OKKA Minio Türk Kahvesi hem tasarım ‘Design’,hem kullanım kolaylığı ‘Ease of Use’ hem de ‘Best Product’ ödüllerinin sahibi olmuştu. Ayrıca OKKA MİNİO, Uluslararası kalite simgelerinden biri olan ve 37 tasarım uzmanından oluşan jüri tarafından Red Dot ödülüne layık görüldü.



Haus & Garten tarafından incelenen Arzum OKKA Minio, özellikle geleneksel pişirme yöntemi, kullanma kolaylığı, güç tüketimi ve elde edilen kahvenin ideal sıcaklığı konularında 1.4 olan en iyi puanı alan kahve makinesi oldu. Arzum OKKA Minio son olarak dünyanın en önemli tasarım ödüllerinden biri olan iF Design Awards’ın 2017 değerlendirmelerinde Arzum OKKA Minio ile ''en iyi tasarım '' ödüllerinin sahibi oldu.



Arzum Elektrikli Ev Aletleri Hakkında:



1966’da yerli bir marka olarak doğan Arzum, 51 yıldır Türkiye’de hemen her eve girmiş, ve başarısını kısa sürede uluslararası boyuta taşımıştır. Teknolojiyi tasarım ve yaratıcılık ile birleştirerek ortaya çıkardığı ürünlerle tüketicilerinin hayatlarını değiştirmeyi hedefleyen Arzum, yarım asırlık yolculuğunda küçük ev aletleri sektöründe Türkiye’de ilklere imza atarak sektöre yön vermiştir.



Türk malı ilk ütüyü 1967 yılında, ilk mekanik süpürgeyi 1968 yılında, ilk mutfak robotunu 1991 yılında ve ilk elektrikli cezveyi 2003 yılında üreten Arzum, 2001 yılında sektörde 3 yıl garanti uygulamasını başlatarak sektörde garanti sürelerini uzatan ilk marka olmuştur.



“Sen dokunursun değişir dünya” mottosuyla tasarladığı ürünlerle, yerel ve uluslar arası birçok prestijli ödüle layık görülen Arzum, 2014 yılında da, Türk kahvesinde bir devrim yaratarak, doğrudan fincana servis özelliğiyle bir ilk olan Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi yurt içi ve global pazara sunarak büyük bir başarı elde etmiştir. 2015 yılında dünyadaki devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality Programı kapsamına alınan Arzum, OKKA’nın başarısı ile Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymak üzere global bir misyonu da yerine getirmektedir.



Bugün Arzum, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 ürün kategorisinde 250'den fazla ürünüyle yılda 3 milyonu aşan satış gerçekleştiren Arzum, dünyanın 30’a yakın ülkesinde 10 milyon eve ulaşarak"dünya markası olma" yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Arzum, ülkemizde altıncısı düzenlenen Superbrands Türkiye 2016'da 6.kez Türkiye’nin 'Süper Markaları” arasında yer aldı.