Herkesi mutlu etmek için çalışıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların, evlerinden çıkmalarının yasaklanması sonrası çalışmalarına başlayan “Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında, Kızılay Beykoz Şubesi çocuklardan başlayarak, her yaş grubunu gülümsetmek için çalışıyor..

65 Yaş üzeri için günlük sıcak yemek

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu bünyesinde, Kaymakamlıkça belirlenen 65 yaş üstündeki 200 eve her gün sıcak yemek dağıtan Kızılay Gönüllüleri, evden çıkamayan 65 yaş üstü için aynı zamanda Covid-19’dan korunmak amacı ile bilgilendirme çalışmaları da yürüyor.

Dayanışma ile Gıda Kolisi Yardımı

Başlatılan “Vefa Sosyal Destek Grubu “çalışmalarında, Muhtar ile elbirliği içerisinde Beykoz’da çalışmalarını sürdüren Kızılay Beykoz Şubesi, muhtarlarla beraber her gün ihtiyaç sahibi evleri belirleyerek, Gıda Kolisi dağıtımını gönüllüler vasıtası ile gerçekleştiriyor.

ihtiyaç sahipleri için hazırlanan Gıda Kolilerinde evdeki çocukları da düşünülerek sürpriz ayıcıklar da konuldu. Türk Kızılay, Beykoz Şube başkanlığınca organize edilen ve dağıtılan Gıda Kolileri ve oyuncaklar sadece büyüklerin değil, çocukların da yüzünü güldürdü.

Çocuklara bir gülümseme

Covid-19 salgını ile beraber, Dünya’da çocukların %90’ının hareketliliği bir şekilde hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından kısıtlanmak durumunda kaldı.

Çocuklara yönelik yapılan yeni çalışmalar ile ilgili olarak açıklamalar da bulunan Türk Kızılay Beykoz Şube Başkanı Saadettin Çay “Bu dönemde korunma önceliği olan çocuklarımız, bizlerin geleceğini oluşturmaktadır. Çocuklarımızın dünyasının yarın nasıl olacağı, bugünler de yapacağımız çalışmalara bağlıdır. Çocuklarımız Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan uzaktan eğitim programları ile derslerine efektif olarak devam ediyorlar. Fakat diğer yandan okullar da olan teneffüs araları ve oyun alanları kısıtlandığı için uzun süredir evlerde bunalan çocuklarımıza, 23.Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde bir sürpriz yapmak istedik.

İstanbul’daki tüm Kızılay şubelerine ve birçok ilimize gönderilmeye başlanan dezenfekte edilerek, paketlenmiş oyuncaklar ile çocuklarımıza ders arasında farklı bir etkinlik yaptırmayı amaçladık. Çocuklarımızın, hayal güçlerine ve el becerilerine katkısı olması amacı ile başlattığımız çalışma da binlerce oyuncak Kızılay gönüllüleri tarafından çocuklarımıza ulaştırılıyor. Bu oyuncaklar ile yaptıkları tasarımları #Hayalgucumunsonucu etiketi ile sosyal medya üzerinden paylaştıklarında, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ayrıca sürpriz hediyeler de gönderiyor olacağız” dedi.