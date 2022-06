Herşey babaların eklemleri için

Sağlıklı yaşam dostu Zade Vital, bu yıl Babalar Günü’nde kahraman babalara eklem sağlığını destekleyerek, her yaşta hareket ve çevikliğin korunmasında rol oynayan UC-II Tip II Doğası Değiştirilmemiş Kollajen hediye edilmesini öneriyor.

Hayatımızın en büyük kahramanları babalarımızın varlığını her an hissediyoruz. Sağlıklı yaşam dostu Zade Vital, bu yıl Babalar Günü’nde, desteğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen babalarımızın sağlıklarını korumak, geçen yılların eklemler üzerinde yarattığı baskıya destek olmak için UC-II tip II kolajen takviyesi hediye edilmesini öneriyor.

Tavuk kıkırdağından elde edilen patentli Zade Vital UC-II Doğası Değişmemiş Tip II Kollajen, küçük bir kapsül ile, eklem sağlığına, etkili bir şekilde destek oluyor. Günde bir kez pratik kullanımı ile her yaşta eklem sağlığının korunmasını destekleyen Zade Vital UC-II Tip II Kollajen, erişkinlerde hareketliliğin korunmasına yardımcı olurken ilerleyen yaşlarda eklem yorgunluğunun ve eklemler üzerinde artan baskının yarattığı etkilerin azaltılmasında yardımcı oluyor.

Zade Vital tarafından Ege Üniversitesi ARGEFAR iş birliği içinde sunulan Zade Vital UC-II Tip II Kollajen, patentli etkin madde ve 40mg’lık küçük kapsül kapsül ile kanıtlanmış etkinlik ve yüksek tolerabilite sağlıyor.

Zade Vital UC-II aynı zamanda FDA NDI (U.S. Food and Drug Administration New Dietary Ingredients / ABD Gıda ve İlaç Dairesi) Yeni Beslenme Bileşeni Onayı ile güvenilir olduğunu gösteriyor. Zade Vital Tesisleri’nde uluslararası GMP standartları ve 18 farklı kalite ve sistem sertifikası ile üretilen Zade Vital UC-II eczanelerde sunuluyor.

ZADE VITAL HAKKINDA

Zade Vital Doğal Besin Destekleri Serisi, tohumun doğduğu Anadolu topraklarından çıkan, Akdeniz ve Karadeniz'in sağlık fışkıran bitki ve meyvelerinden güç bulan Türkiye'nin ilk sağlıklı yaşam markasıdır. 135 yıldır "nesiller boyu sağlık" ilkesi ile çalışan Helvacızade Şirketler Grubu yoğun Ar-Ge yatırımı gerektiren ilaç sektöründe, üniversite ve sanayinin bilgi birikimi ve imkanlarını bir araya getirerek, 2012 yılında Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi ARGEFAR ile işbirliği içinde Zade Vital'i toplumla buluşturmuştur. Zade Vital, binlerce yıldır şifa ve güzellik amaçlı kullanılan bitki, meyve ve tohumları Ar-Ge ile birleştirerek dünyanın en zengin Soğuk Pres ürün çeşitliliğini sunmuştur. Bitki, meyve ve tohumları hiçbir ısıl işlem ve kimyasal işlem görmeden üreten Zade Vital, geniş ürün yelpazesi ile sadece belirli coğrafyalarda yetişen bitkileri, uluslararası GMP (Good Manufacturing Practices) standartlarında üreterek, farmasötik formda tüm dünya ile buluşturmaktadır. Zade Vital ürünleri Türkiye genelinde 16.590 eczanede, sadece doktor ve eczacı danışmanlığında insanlarımızla buluşmaktadır. Zade Vital; besin destekleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı geleneksel bitkisel tıbbi ürün ruhsatlı 61 farklı ürün çeşidi ve 91 ürün formu ile çocukluktan itibaren yaşamın her döneminde daha iyi hissetmek, yaşlanma etkilerini geciktirmek, hastalıklardan korunmak, güç ve enerji kazanmak, cildin sağlık ve güzelliğini korumaya ve sağlıkla yaş almaya destek olmaktadır. 2017 yılında ABD Chicago'da Zade Global Inc. şirketini kuran Helvacızade Grubu, dünya genelinde Zade Vital markası ile sağlık alanında fark yaratmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir. Zade Vital hakkında detaylı bilgi için; www.zadevital.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.