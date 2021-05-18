İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafa yönelik kamuoyuna duyurduğu yeni destek paketini değerlendirdi.
Desteklerin çok zor durumda olan esnafa can suyu olmasını dileyen Kopuz, salgının tüm ekonomiyi olumsuz etkilediğini bildirdi. Kopuz, "Ancak bazı esnafımız diğerlerinden çok daha zor durumda. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hibe ve nefes kredisi içeren destekler, bu durumun da göz önünde bulundurulduğunu gösteriyor." dedi. Birinci gruptaki kahvehane, kafe gibi işletmelerin çok zor durumda olduğunu dile getiren Kopuz, bu işletmelere 5 bin lira, ikinci gruptaki işletmelere ise 3 bin lira hibe verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Hibe desteğinde zor durumdaki esnaf göz önünde bulunduruldu
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Bazı esnafımız diğerlerinden çok daha zor durumda. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hibe ve Nefes Kredisi içeren destekler, bu durumun göz önünde bulundurulduğunu gösteriyor." dedi.
18 Mayıs 2021 Salı 14:02
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafa yönelik kamuoyuna duyurduğu yeni destek paketini değerlendirdi.