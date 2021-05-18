Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Robotlar iş başında
Robotlar iş başında
Balık gibi olacak
Köpek balığından esinlendi
Elektriklisi çıktı
Elektriklisi çıktı
Ücretsiz kullanacaklar
Ücretsiz kullanacaklar
Yolda bırakmıyor
Yolda bırakmıyor

Hibe desteğinde zor durumdaki esnaf göz önünde bulunduruldu

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Bazı esnafımız diğerlerinden çok daha zor durumda. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hibe ve Nefes Kredisi içeren destekler, bu durumun göz önünde bulundurulduğunu gösteriyor." dedi.

Hibe desteğinde zor durumdaki esnaf göz önünde bulunduruldu
banner17

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafa yönelik kamuoyuna duyurduğu yeni destek paketini değerlendirdi.
 
Desteklerin çok zor durumda olan esnafa can suyu olmasını dileyen Kopuz, salgının tüm ekonomiyi olumsuz etkilediğini bildirdi. Kopuz, "Ancak bazı esnafımız diğerlerinden çok daha zor durumda. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hibe ve nefes kredisi içeren destekler, bu durumun da göz önünde bulundurulduğunu gösteriyor." dedi. Birinci gruptaki kahvehane, kafe gibi işletmelerin çok zor durumda olduğunu dile getiren Kopuz, bu işletmelere 5 bin lira, ikinci gruptaki işletmelere ise 3 bin lira hibe verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"NEFES KREDİSİ'YLE ÜYELERİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ali Kopuz, her işletmeye verilecek birim miktarın düşük gibi görülebileceğini ancak söz konusu rakamın yüz binlerce işletmeye verileceğinin unutulmaması gerektiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu: "Nitekim toplamda 4 milyar 622 milyon liralık kaynak karşılıksız verilecek. Birliğimiz, TOBB ve çatısı altında bulunan 365 oda ve borsa olarak biz de imkanlarımız dahilinde yeni Nefes Kredisi'yle üyelerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu tip hibeler ne kadar fazla olursa olsun geçici çözümlerdir. Asıl önemlisi esnafımızın çalışmasını sağlayacak bir ortamın hazırlanması olduğu su götürmez bir gerçektir. İnşallah yakın zamanda sürü bağışıklığını sağlayacak miktarda aşılamaya kavuşuruz. Bu arada, kafe ve restoranlarda açıkta servis imkanının verilmesini de bekliyoruz. Bu izin, esnafımız açısından çok önemli."

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
#ali Kopuz#istib#tobb#hibe Desteği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1