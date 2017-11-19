Hintli turist Türkiye'yi keşfediyor

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Hindistan pazarına yönelik çalışmalar yapan Inventum Mice Turizm şirketinin yöneticisi Bünyat Özpak, halihazırda 15 grup organizasyonunun ön ödemesini aldıklarını belirterek, "2018'de hem turist hem de grup organizasyonu anlamında rekor bekliyoruz." dedi.

Özpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan pazarında yaptıkları tanıtım çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Hintli şirketin pek çok ülke arasından toplantılarını Türkiye'de yapmaya karar verdiğini aktaran Özpak, bin 200 kişinin iki ülke arasında şu ana kadar gerçekleşen en büyük grup hareketi olduğunu vurguladı.

Hindistan'da çok sayıda ilaç şirketi bulunduğuna dikkati çeken Özpak, bu organizasyonun yeni grup hareketlerini tetikleyeceğini, buna göre hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Hintlilerin Antalya'yı çok sevdiğini anlatan Özpak, "Ziyarete geliyorlar ve gelmeye de devam edecekler. Antalya'daki otellerin mimarisine, servis kalitesine, hava şartlarına ve doğal güzelliklerine hayran kalıyorlar." dedi.

Hindistan'dan çok fazla talep almaya başladıklarına değinen Özpak, iki ülke arasındaki vizeleri kaldırılması halinde Rusya'da olduğu gibi büyük bir turizm dalgası oluşturulabileceğini söyledi.

- "Hint turizmini kaldırabilecek pozisyondayız"

Hindistan'ın dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olduğunu hatırlatan Özpak, şöyle konuştu:

"Hindistan dünyada grup organizasyonu anlamında ABD'den sonra ikinci, düğün turizminde ise bir numara. Bütün ülkelerin baş tacı ettiği, herkesin peşinden koştuğu bir pazar. Biz de çok iyi bir turizm ülkesiyiz ama iki ülke arasında tanıtım kopukluğu var. Tanıtım eksikliği çözüldüğü zaman altyapımızla Hint turizmini kaldırabilecek pozisyondayız. Şimdiden 15 grup organizasyonunun ön ödemesini aldık. 2018'de hem turist hem de grup organizasyonu anlamında rekor bekliyorum. Türkiye'de önceden yılda iki Hint düğünü yapıyorduk. Bunu 2018'de 30'a çıkaracağımızı düşünüyorum. Yılda yaptığımız 10 grup toplantısının 70'e, bireysel gelen turist sayısını 80 binlerden 200 binli rakamlara geleceğini düşünüyoruz. Ulaşım altyapısının da oluşmasıyla daha yukarılara taşınacaktır."

Hint düğün sektörünün potansiyelinin 60 milyar dolar olduğunu belirten Özpak, 2018'de rekor beklemelerine rağmen bu pazarın çok küçük miktarlarını alabildiklerini kaydetti.

- "Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz"

Pasific World turizm şirketinin Hindistan direktörü Naveen Rizvi ise grup toplantıları için Antalya'yı seçmelerindeki en önemli etkenin sunulan hizmet, otel kalitesi ve kentin doğal güzellikleri olduğunu vurguladı.

Her şey dahil sistemin Antalya'da çok kaliteli yürütüldüğünü anlatan Rizvi, bu sistemin Kanada ve Yeni Zelanda'da bile bu kalitede olmadığını ifade etti. Antalya'ya yeniden gelmek istediklerini ifade eden Rizvi, "Türk insanının sıcakkanlılığı çok iyi. Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Gelecekte büyük düğünler ve toplantıları burada yapacağımıza inanıyorum." dedi.

- Hindistan pazarına yönelik çalışmalar sürüyor

Yeni pazarlara açılmak isteyen Türk turizm sektörü, dünyanın en yüksek oranda turizm üreten ülkelerinden Hindistan'a yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'da beş ay önce düzenlenen Hindistan'dan turizm acentelerinin katıldığı tanıtım etkinliğinin ardından sektörde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Hindistan'ın en büyük ilaç şirketlerinden biri, yıl sonu değerlendirme toplantısını Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yaptı. Bin 200 ilaç şirketi çalışanı 11 gün boyunca burada konakladı. Kendilerine özgü yemek alışkanlıkları olan Hindistanlılar için ülkelerinden 30 mutfak şefi getirildi.