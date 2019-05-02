Hizmet şeref plaketleri ve proje ödülleri sahiplerini buldu

Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa proje yarışmasında finale kalanları ve camiaya uzun süredir hizmette bulunan delegeleri ödüllendirdiklerini hatırlatarak, “Bu tabloyla hepimiz iftihar edelim. Odalarımız-Borsalarımız adeta proje fabrikası haline geldi. Çalışıyor, üretiyor, şehirlerine yeni eserler kazandırıyor, üyelerimize daha çok hizmet sunuyorlar. Sadece yurt içinde değil, dışarda da bayrağımızı dalgalandırıyorlar. ICC’de, CACCI’de, dereceye giren, en iyi proje ödülleri kazanan, çok sayıda Oda-Borsamız ve kadın girişimcimiz var. Camiamızın ulaştığı bu seviye sizlerin eseri. Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum” dedi.



-Oda ve borsalar gelişiyor



Oda ve borsalarımız, reel sektörün asli hizmet merkezleri olduğundan söz eden Hisarcıklıoğlu oda ve borsaların kurumsal hizmet kapasitelerinin arttığına, dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştüğüne işaret etti. “Dijital Oda-Borsa” devrimini gerçekleştirdiklerini ve tek durak ofis haline geldiklerini bildiren TOBB Başkanı şöyle konuştu: “Odalarımız ve borsalarımız geliştikçe, özel sektörümüze daha iyi, daha kaliteli hizmet sundular. Şirketlerimizin büyümesini, dışarıya açılmasını sağladılar. Tüm bunları, el birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle başardık. Allah, bu ülke için emek veren, alın ve akıl teri döken, herkesin başarısını daim kılsın. Bizler, “Hak ile sabır dileyip, akıl ve ahlak ile çalışan”, Kadim Ahilik teşkilatımızın, günümüzdeki temsilcileriyiz. Mücadelemiz, ecdadın bize bıraktığı, bu kutlu mirasın hakkını vermek. Biliyoruz ki, sadece şikâyet etmek, sadece talep etmek bize yakışmaz. Sorunları tespit ediyor, çözüm önerileri hazırlıyor, Cumhurbaşkanımızla, Meclisimizle, Hükümetimizle istişare ediyoruz.



Hepimizin malumu, Ağustos 2018’den bu yana ekonomi yavaşladı. Paramızdaki değer kaybı, yükselen faizler ve enflasyon hepimizin işini olumsuz etkiledi. Şimdi seçimleri geride bıraktık.



4 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bu dönemde Türkiye'nin ilk gündem maddesi ‘ekonomi’ olmalı. Zira atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Bu dönem, huzur dönemi olmalı. Bu dönem, yapısal reformlar dönemi olmalı. Bu dönem, daha zengin ve kalkınmış bir Türkiye için el ele çalışma dönemi olmalı. Türkiye çok güçlü bir ülke. Yeter ki ayrımız, gayrımız olmasın. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Hep birlikte kucaklaşalım. Bu tabloyu Türkiye'de egemen kılarsak, şikâyet ettiğimiz birçok sorun ortadan kalkacaktır. O yüzden diyoruz ki: “Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi!”



-Hisarcıklıoğlu’ndan 1 Mayıs ve Ramazan ayı mesajları



YOİKK’te, İstihdam Seferberliğinde, TOBB Nefes Kredisi’nde ve ihracatta olduğu gibi, bundan sonra da, Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, girişimcilerle, onların asli temsilcileri olan Başkanlarla, meclis üyeleriyle, genel sekreterlerlerle; kadın ve genç girişimcilerle iftihar ettiğini bildirdi.



Hisarcıklıoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını da kutlarken, “En kutsal kazanç, alın teri ile kazanılan, helal kazançtır. Ülkemiz için emek veren, çalışan, alın teri akıtan tüm emekçi kardeşlerimizin bayramını kutluyoruz” dedi. 1 Mayıs’ı kutlamak için Şanlıurfa’ya giderken geçirdikleri kaza sonucu vefat eden işçiler için de Allah’tan rahmet dileyen Hisarcıklıoğlu bu sene Genel Kurulun, Ramazan ayının hemen öncesine denk geldiğine dikkat çekerek, “Ramazan’ı, hem insanlık ve hem de İslam âleminde, son derece zor bir zamanda karşılayacağız. Zaman ne kadar zorlu olursa olsun, Ramazan ayı rahmet, bereket ve merhamet demektir. Ramazanımız mübarek olsun” ifadesini kullandı,



-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, iş dünyasının köklü çatısı altında 10'uncu, 20'nci ve 40'ıncı yıllarını tamamlayan TOBB delegelerine hizmet şeref belgesi takdimi vesilesiyle oda ve borsa camiasıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve başarı dileklerini katılımcılara ileten Oktay, TOBB'un ülkede yatırımın, istihdamın, emek ve üretimin kalbinin attığı bir platform olduğunu söyledi.



Ekonomide hayata geçirdikleri reformların her zaman mutfağında yer alan TOBB'un ortak aklın gereğini yapmada önemli paydaşlardan biri olduğunu dile getiren Oktay, "2017 yılında TOBB öncülüğünde başlattığımız istihdam seferberliği bu iş birliğinin en somut tezahürüdür. İstihdam seferberliğiyle sizlerin gayretleri sonucunda 1 milyon ilave istihdam, iş, aş olanağı oluşturulmuştur. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sizin gibi emeğin kıymetini bilen, iş imkânı sağlayan ve dayanışma örneği sergileyen bir birliğin temsilcileriyle birlikte olmayı ayrıca anlamlı buluyorum. TOBB ile yürüttüğümüz istihdam seferberliğinin 2,5 milyon yeni istihdam hedefiyle 2019'da da devam edeceğine inanarak tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.



Oktay, ülkenin ekonomik hamlelerinin, sayıları giderek artan girişimcilerle daha da güçlenecek yeni boyutlar kazanacağını ifade etti.



Oktay, uluslararası aktörlerin sadece kendi çıkarları doğrultusunda dünyayı şekillendirmek istemeleri, kural tanımaz müdahaleleri ve demokrasi adına demokrasi katliamlarının, iş dünyası ve ihracatçıların dünya pazarlarındaki esneklik ve hızlı hareket kabiliyetlerini çok önemli kıldığını belirtti.



- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuşmasında, ekonominin iş dünyasının omuzlarında yükseldiğini belirterek, "Bu nedenle sorunlara en iyi çözümleri iş dünyamızla güç birliği yaparak getireceğimize ve rekabet gücü daha yüksek, daha dayanıklı bir ekonomi ile yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum." dedi.



Pekcan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "75. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni"ne katıldı.



Göreve geldiği günden bu yana iş dünyasıyla istişare kurulları kurduğunu anlatan Pekcan, istişareye çok önem verdiklerini, gelen talepleri hassasiyetle değerlendirdiklerini söyledi. Bakanlığa bugüne kadar 2 bin 400 civarında talep geldiğini bildiren Pekcan, "Bunların bin 156'sı bizim bakanlığımıza ait, kalanları diğer bakanlıklarla ilgili. Bunların sadece 150'sine, sebeplerini de izah ederek olumsuz cevap vermişiz. Kalan bin 56 talebinize olumlu dönüş yaptık. Diğer taleplerinizi de bakanlıklara ileterek ve koordinasyon kurulu kurarak, takip ediyoruz." diye konuştu.



Pekcan, dünyadaki korumacılık eğilimine ve dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen, bakanlık olarak ülkenin kalkınması ve finansmanına önemli katkılar sunmaya devam ettiklerini dile getirdi. Geçen yıl cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamını açıkladıklarını hatırlatan Pekcan, bu yılın ilk 3 ayında ihracatta artış olduğunu aktardı. İhracatın ithalatı karşılama oranına da değinen Pekcan, geçen yılın yüzde 75 ile kapatıldığını ve bu sene ise yüzde 80'lere ulaşıldığını kaydetti.