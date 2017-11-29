İBB'de Medya AŞ'de görev değişikliği

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediyesi şirketlerinden Medya AŞ'nin Genel Müdürü Yunus Göksu, görevden alındı.

İETT Genel Müdürü Arif Emecen'den sonra İBB'ye bağlı şirketlerden biri olan Medya AŞ'nin Genel Müdürü Göksu da görevden alındı.

Edinilen bilgilere göre, bugün itibarıyla Göksu'nun yerine asaleten atanan Tığ, görevi Göksu'dan devraldı.

Atama, Medya AŞ'nin Twitter hesabından, "Medya AŞ Genel Müdürlüğü görevine getirilen Abdurrahman Tığ, görevi Yunus Göksu'dan devraldı" notuyla paylaşıldı.

Muhabir: Adem Demir