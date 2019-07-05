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İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı.

İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut atandı
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23 Haziran’da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, Yavuz Erkut’u İBB Genel Sekreter olarak görevlendirdi.

YAVUZ ERKUT KİMDİR?

Giresun’da 1955 yılında doğan Yavuz Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yapan Erkut, 1979’da çalışma hayatına TÜPRAŞ’ta başladı.2005-2015 arasında TÜPRAŞ CEO’luğu yapan Erkut, Azerbaycan devletinin petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR’ın Türkiye Başkanlığı’na da üstlenmişti.23 Haziran’da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, Yavuz Erkut’u İBB Genel Sekreter olarak görevlendirdi. Kaynak: İBB'nin Genel Sekreteri belli oldu 

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İBB Genel SekreteriYavuz Erkutİstanbul Büyükşehir Belediyesi
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