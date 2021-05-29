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İBB, GÜVENCESİZ ÇALIŞMA ŞARTLARINI MASAYA YATIRIYOR

İBB İstanbul Planlama Ajansı, 2-4 Haziran tarihlerinde, “Güvencesizlik, Yeni Eşitsizlikler ve Çözüm Yolları Konferansı” düzenleyecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı Konferansta, pandemiyle ortaya çıkan güvencesiz çalışma sorunu ve çözüm önerileri değerlendirilecek.

İBB, GÜVENCESİZ ÇALIŞMA ŞARTLARINI MASAYA YATIRIYOR
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İBB İstanbul Planlama Ajansı (İPA) pandemiyle ortaya çıkan güvencesiz çalışma şartlarını, eşitsizlikleri, sosyal hak kayıplarını ve çözüm önerilerini “Güvencesizlik, Yeni eşitsizlikler ve Çözüm Yolları Konferansı” ile ele alacak. 2-4 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilecek Konferans, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İstanbul Kent Konseyi ortaklığında ve Uluslararası Çalışma Örgütü işbirliğiyle düzenleniyor.

Beş oturum, 12 atölye çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Özcan ve Doç. Dr. Aziz Çelik’in açılış konuşmaları ile başlayacak Konferans, beş oturum ve 12 atölye çalışmasından oluşuyor.

İBB, eylem planı geliştirecek

Konferansa akademisyenler, uzmanlar ve STK temsilcileri katılacak. Güvencesiz şartlarda çalışanların deneyimleri ve talepleri ele alınacak. Ortaya konulacak tespit ve önerilerin, herkesin adil istihdam koşullarına ve eşit sosyal haklara erişimine odaklanan strateji ve çözümlere ışık tutması bekleniyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konferans sonuçlarına göre güvencesiz çalışma sorununa karşı yerel bir eylem planı geliştirecek.

Hedef: Güvencesiz çalışma sorunuyla mücadele ilkesi

Konferansın ardından sonuç bildirgesi yayınlanacak. Bildirgeyle, güvencesiz çalışma sorunuyla mücadeleyi ilke edinen bir yerel ve merkezî yönetim anlayışının geliştirilmesine katkı sunulması hedefleniyor. Konferansta geliştirilecek somut çözüm önerileri ışığında politika yapıcılar ve karar vericilere yönelik tavsiyelerde bulunulması da hedefler arasında yer alıyor.

ipa.istanbul adresinden Konferans hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilir ve kayıt yaptırılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
#İBB#EKREM İMAMOĞLUYeni Eşitsizlikler Ve Çözüm Yolları Konferansı#Güvencesizlik
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