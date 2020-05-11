İBB olağanüstü toplandı virüsün tahribatanı konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs ile mücadele nedeniyle bütçede meydana gelen dengesizliği gidermek amacıyla, borçlanma ve sosyal yardımları artırma kararı alma gündemiyle toplandı. Pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapıldı. Toplantının yapıldığı salona, meclis üyesi sayısı kadar, yani 312 kişilik oturma düzeni kuruldu. Meclis üyelerinin oturacağı masalar, 1,5 metre mesafe bırakılarak konumlandırıldı.

“NORMALLEŞME ÇAĞRILARINA TEMKİNLİ YAKLAŞMALIYIZ”

Canlı yayınlanan olağanüstü meclis toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde, saat 14.00’te başladı. İmamoğlu, salonu bir meclis ortamına dönüştürüp, steril bir ortam sağlayan çalışanlara teşekkürlerini iletti. Pandemi süreci nedeniyle dünyadaki birçok konunun tekrar ele alınacağı ve kuralların yeniden yazılacağını belirten İmamoğlu, son günlerde dile getirilmeye başlanan “normalleşme” çağrılarına temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, “Bugün sadece, birkaç meslek erbabına dair bir normalleşme süreci çağrısı yapılmış olsa da sanki tümüyle bir normalleşme algısıyla yine insanlarımız yoğun bir şekilde normal hayatına dönme çabası içerisinde. Elbette ki zor günler, zor anlar yaşıyoruz. Bir evde 2 ay, 2,5 ay kalmak kolay bir psikoloji değil en küçük çocuğumuzdan, en yaşlımıza kadar. Ama önce sağlık, önce can sağlığı diyerek, bu manada bir toplum olarak, birçok kurallar açıklanmadan, netleşmeden, süreçleri olgunlaştırmadan, normalleşmiş gibi davranmanın asla ve asla doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Pamdemiyle mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına, süreci koordine eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya minnet duygularını ve teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Gerçekten çok özverili ve gerektiğinde hayatını kaybetme pahasına büyük bir mücadele verilmiştir. Başarılı bir mücadele oluşmuştur. Bu noktada bu mesleki deneyimini, fedakarlığı, bu ruhu taşıyan bütün sağlıkçılarımıza, buradan İstanbul şehri adına minnet duygularımızı, sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Aynı zamanda belediye çalışanlarımızı da unutmamak lazım. Sadece İBB değil, sadece 39 ilçe belediyesi değil, bu süreci yine sahada kalarak, kesintisiz hizmet noktasında süreci yöneten, yürüten bütün belediye çalışanlarına da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“MİLYONUN ÜZERİNDE İNSANA DOKUNAN SOSYAL HİZMET HAREKETİ BAŞLATTIK”

Devletin farklı birimlerinin, farklı kademelerinin her noktada çalışmasını sürdürdüğünü belirten İmamoğlu, İBB’nin de pandemi sürecinde ekonomik yönden olumsuz etkilenen kesimlere yardım elini uzattığını vurguladı. İmamoğlu, “Halihazırda bu süreçte işini gücünü kaybeden ve yardıma muhtaç olan yüz binlerce insanımıza, farklı metotlarla ama gıda yardımı ama nakdi yardım ama askıda fatura gibi birçok yöntemlerle, metotlarla yüz binlerce insanımıza, yani milyonun üzerinde insana dokunan bir sosyal hizmet hareketi başlattık. Sizler adına, toplumun vicdanı olan, görevini en iyi şekilde yerine getirme biçimi ile hareket ettiğimizi belirtmek istiyorum güzel günlere kavuşmak için” ifadelerini kullandı.

4 PARTİNİN GRUP BAŞKANVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR

Bugünkü toplantının en önemli sebebinin, süreç nedeniyle İBB’nin yaşadığı ekonomik daralma olduğunu altını çizen İmamoğlu, “Büyükşehir Belediyesi'nin ne denli ciddi kayıplara ulaştığını, siz de buradaki bütün belediyeci arkadaşlar, meclis üyesi arkadaşlar, belediye başkan arkadaşlar da biliyorlardır” dedi. Olağanüstü meclis toplantısı öncesinde, 4 grup başkanvekili ile 1 aya yakın bir süredir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydeden İmamoğlu, “Sıklıkla bir araya gelerek, ortak akılla, nasıl bir çözüme kavuşuruz şeklinde, gündemin oluşmasından, içeriğine varıncaya kadar sıkı bir diyalogla, belki en az 10’a yakın toplantı yaparak, sürecin bu şekilde olgunlaştırılması memnuniyet vericidir. Ben de 4 defa bu toplantılara katıldım ve bu tartışmaları sürdürdük. Olağanüstü meclis yapılmalı mı yapılmamalı mı noktasından başlayarak, hangi konular gündeme getirilmeli, nasıl tartışılmalı, nasıl kararlar alınmalı noktasında, tümüyle şeffaf bir süreci yöneterek, her kararın siyasi bir karar değil, tam aksine siyaset üstü bir kararla, topluma hizmet amaçlı bir neticeye kavuşması talebi ile hareket ettik. Burada amacımız, belediyenin bütçesini tamir etmek” şeklinde konuştu. İmamoğlu, istişare ortamına katkı sağlayan 4 partinin grup başkanvekillerine teşekkür etti.

İmamoğlu’nun açılış konuşmasının ardından sırasıyla MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı gündeme ilişkin birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından gündem maddelerinin oylamasına geçildi.