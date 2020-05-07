İçerikleri onlar belirleyecek

Platformlarında zararlı, aldatıcı ve nefret içeren söylemlerin yayılmasını engellemek için çalışan Facebook, bu doğrultuda ilk olarak Kasım 2018’de hayata geçirdiği bağımsız İçerik Gözetim Kurulu'nun ilk üyelerini açıkladı. Geçtiğimiz 18 ay boyunca 88 ülkeden 650’den fazla uzmanın ve paydaşın danışmanlığı ve katkıları ile geliştirilen İçerik Gözetim Kurulu, Facebook ve Instagram’da belirli içeriklere izin verilmesi veya bu içeriklerin kaldırılması ile ilgili nihai ve bağlayıcı kararlar alacak.

Facebook’un, hiçbir şirketin ifade özgürlüğü ve emniyete ilişkin önemli kararları tek başına vermemesi gerektiği düşüncesiyle hayata geçirdiği İçerik Gözetim Kurulu’nun farklı deneyimlere ve uzmanlık alanlarına sahip ilk 16 üyesi ve dört eş başkanı, Facebook’un görüşlerinden bağımsız olarak karar verecek. Üye seçim süreci, kurul en fazla 40 üye seçinceye kadar bu şekilde devam edecek. Doğrudan İçerik Gözetim Kurulu ile sözleşme yapacak üyeler, Facebook çalışanı sayılmayacak, Facebook tarafından görevden alınmayacak ve kararları şirketin ekonomik, siyasi veya itibarıyla ilgili çıkarlarını hesaba katmadan verecek. Başlangıç aşamasında, kullanıcıların Facebook’ta kaldırılan içerikleriyle ilgili itirazlarını kabul edecek kurul, önümüzdeki aylarda kullanıcıların platformdaki içeriklerin kaldırılması ile ilgili taleplerini de değerlendirecek.

İçerik Gözetim Kurulu ile ilgili konuşan Facebook Küresel İlişkiler ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, şöyle dedi:

“Facebook olarak, platformlarımızda paylaşılan içeriklerle ilgili karar verme süreçlerimizde topluluğumuza karşı şeffaf olmanın en önemli sorumluluklarımızdan biri olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumluluk bilinci, ilk üyelerini açıkladığımız İçerik Gözetim Kurulu’nun oluşumundaki en önemli itici güçlerden biri oldu. Bu kurulun, önümüzdeki süreçte alacağı kararlar ve yapacağı çalışmalar ile içinde bulunduğumuz dijital çağda insan haklarının ve ifade özgürlüğünün savunmasını kolaylaştıracağına inanıyorum.”

İçerik Gözetim Kurulu’nun bağımsız karar verme özelliği, Facebook'tan bağımsız olarak kurulmuş olan 130 milyon dolarlık bir güven fonu ile garanti altına alınıyor. Kurulun çalışmalarını finanse edecek olan bu fon, hiçbir şekilde geri alınamayacak. Aynı zamanda kurulun iç yönetmelikleri gereği, Facebook ve şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, aynı fikirde olmasalar dahi yasaları ihlal etmediği sürece İçerik Gözetim Kurulu’nun alacağı tüm kararları uygulayacak. Sürecin şeffaf olması ve Facebook’un sorumlu tutulması amacıyla, alınan tüm kararlar ve tavsiyeler herkese açık olacak ve şirketin bunlara herkese açık olarak yanıt vermesi gerekecek.