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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. Soylu, istifa haberini kişisel Twitter hesabından duyurdu. Soylu açıklamasında "Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın..." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti
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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. Soylu, istifa haberini kişisel Twitter hesabından duyurdu. Soylu açıklamasında "Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın..." ifadelerini kullandı.Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

"Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşıbir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...

Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allaha ısmarladık.. Allah milletimizi korusun..."

İşte soylunun Twitter üzerinden yaptığı açıklama...

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Süleyman Soyluİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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