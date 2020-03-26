ip stresser

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar AG Anadolu Grubu Holding Yeni Talep Planlama ve Dağıtım Müdürü Dünyagöz Hastaneleri Nurettin Özdebir TZOB
Evde İngilizce
Evde İngilizce mümkün
En iyi oyuncu
En iyi oyuncu
Moral verdiler
Moral verdiler
Promosyoncular hazırlanıyor
Eylül'e hazırlanıyorlar
Çalışma saatleri değişti
Çalışma saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl valiliğine genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 İl valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderdiği ek bir genelgede, valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl valiliğine genelge
banner17

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile valilik ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi. Zorunlu hallerde olağanüstü toplantı, gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecek.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Kovid-19 salgınında virüsün bulaşıcılığının hızlı olması nedeniyle vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerle ilgili önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı valiliklere ek bir genelge daha gönderdi. Genelgede devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve insanların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere bir çok tedbir alındığı, bu tedbirler kapsamında uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşıldığı ifade edildi.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik aşağıda tedbirlerin alınması gerekli görüldüğüne dikkat çekilerek, alınan tedbirler şu şekilde sırlandı:

Valilik ve kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalı.

Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirler alınarak izin verilecek.

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınması; mahalli idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıKovid19
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5