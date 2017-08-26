İcra katipliği sınavı sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı tarafından 810 icra katibi alımı için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

Sınav sonuçlarına, Adalet Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni göreve başlayacak icra katiplerine başarı diledi.