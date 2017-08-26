ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı tarafından 810 icra katibi alımı için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.
Sınav sonuçlarına, Adalet Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni göreve başlayacak icra katiplerine başarı diledi.
İcra katipliği sınavı sonuçları açıklandı
- Adalet Bakanlığınca 810 icra katibi alımı için yapılan sınavın sonuçları belli oldu
26 Ağustos 2017 Cumartesi 01:09
ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı tarafından 810 icra katibi alımı için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.