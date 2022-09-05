İHBİR’e anlamlı teşekkür

Bu yıl 30’uncu kez düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı- WorldFood Istanbul, kapılarını açtı. Gıda sektör gündeminin mercek altına alına alındığı Food Arena etkinlik programı da zengin içeriği ile seçkin konuşmacıları ziyaretçileri ile buluşturdu.

Fuarın ilk günü Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen ‘’Üretim ve Tedarik Zincirinde Güvenilir Olmak” başlıklı panel ile farklı kurumların güvenilirlik kavramına bakışları ve yorumları alındı.

Moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ ın yaptığı panelde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer ve Topkapı Üniversitesi Gastronomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi konuşmacı olarak yer alarak ürün güvenliği konusundaki çalışmalarını anlattı. Panelin hemen ardından ürün güvenliği konusunda farkındalık yaratan ve sektöre değer katan isimlere teşekkür edildi. Etkinlik kapsamında İHBİR’e de teşekkür edilirken plaketini Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın elinden alan İHBİR Başkanı Kazım Taycı böyle bir organizasyonda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek İHBİR olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. İHBİR olarak bu yılı, bir önceki yıla göre yüzde 30 büyüme elde ederek, 13 milyar dolarlık ihracatla kapatma hedefinde olduklarını söyleyen Taycı "Çiftçiye verilecek en büyük teşviklerden bir tanesi üreteceği mahsule karşı bir teşvik olması. Tarım politikalarımızın, 25-30 yıllık uzun vadeli hazırlanması ve anayasa gibi takip ediliyor olması lazım. Bölgelerimizi iklim ve toprak özelliklerine göre yönlendirmemiz lazım. En temel ürünlerimizle bu şekilde yaparsak dışarıya bağımlı olmayız. Tarımda ithalatçı olduğumuz algısı var, bu doğru değil. Gıda sektöründe özellikle hububat bakliyat ve yağlı tohumlarda yüksek ithalatçı olmamız tamamen ihracata yönelik. İthal etmekte olduğumuz gıda ürünlerinin çok büyük bir bölümü ihraç etmek için kullanılıyor. Katma değer yaratıyoruz orada. Tarım olarak kötü bir durumda değiliz. Alabileceğimiz mesafeler, güzel işler var." diye konuştu.