İhracat ağına 10 ülke daha ekleyecek

10 milyar büyüklüğe sahip züccaciye sektörünün buluşacağı 31. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 16-19 Eylül tarihleri arasında Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Tüm dünyadan binlerce alıcının İstanbul’da ağırlanacağı fuarda Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk ve tek bambu üreticisi Bambum, 4 gün boyunca 3.hol D-10’da misafirlerini ağırlayacak. Züchex Fuarı ile her yıl Ortadoğu ve Avrupa’dan çok sayıda satın almacıya ulaştıklarını belirten Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “ 2021 ihracat hedefimizi 5 milyon dolar olarak belirledik. Fuarda yapacağımız yeni yurtdışı anlaşmalarımızla bu hedefimize kolaylıkla ulaşacağımızı düşünüyoruz. Şuanda 61 ülkeye ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Fuarda ihracat ağımıza en az 10 ülke daha eklemeyi planlıyoruz Seyşeller, Mauritius, Fildişi Kıyısı ve Çeçenya hedeflediğimiz ülkeler arasında” dedi.

650 firma ile yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 35 bin ticari satın almacının katılacağı Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 16-19 Eylül tarihleri arasında Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. 3.hol D-10’da misafirlerini ağırlayacak olan Bambum, emayeden bambuya porselenden döküme kadar binlerce çeşit ürününü görücüye çıkaracak.

“İhracatta Hedef 5 Milyon Dolar”

Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nın sektör için çok önemli bir fuar olduğunun altını çizen Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “ Fuar özellikle ürünlerini yurtdışına pazarlamak isteyenler için önemli bir fırsat. Bambum olarak ihracata 100 bin dolar ile başladık. Daha sonra katıldığımız yurtiçi ve yurtdışı fuarlarla 3 milyon dolara kadar ulaştık. 2021 hedefimizi ise 5 milyon dolar olarak belirledik. Şuanda 61 ülkeye ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Seyşeller, Mauritius, Fildişi Kıyısı, Çeçenya hedeflediğimiz bir ülkeler arasında. Ayrıca Sahra altı Afrika önemli ve gelişmekte olan bir pazar. Yakın zamanda ihracata başlayacağımız ülkelerin o bölgeden çıkacağını düşünüyoruz” dedi.

Pandemi sürecinde Avrupa’da Bambum’un büyük bir ivme kazandığını belirten Yar, “Bambu ürünler, Avrupa pazarının Çin’den direkt tedariği tercih ettiği ürünler arasında. Çin ve Almanya gibi ülkelerin üretim konusunda ciddi sıkıntılar yaşaması Avrupalı perakendecilerin gözlerini Çin’den kendi üzerimize çektik. Türkiye’deki üretimlerimizi hızla artırarak Avrupa pazarını Çinli rakiplerin elinden aldık. Bambum olarak Avrupa’nın ilk ve tek bambu üreticisiyiz. Sektörün yüzde 82’sini biz oluşturuyoruz” dedi.