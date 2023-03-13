İhracat yaptığı ülke sayısını 35'e çıkardı

Pınar Süt, kuruluşunun 50’inci yılında, ihracatfaaliyetlerine Orta Doğu ve yakın coğrafyada bölgesel güç olma stratejisi doğrultusunda devam ediyor. Türkiye’deki toplam markalı süt ürünlerinin yüzde 17,5’inin ihracatına imza atan Pınar Süt, toplam 35 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat faaliyetleriyle Türkiye ekonomisine destek sağlıyor.

Türkiye’deki markalı süt ürünleri ihracatında yüzde 17,5 paya sahip olan Pınar Süt’ün 2022 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla ihracat yaptığı ülke sayısını 35’e çıkarttığını belirten Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, “Pınar Süt olarak yurt dışı satışlarımızın %50'sini körfez ülkelerine (BAE, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar, Suudi Arabistan) gerçekleştiriyoruz. ABD, KKTC, Kuzey Afrika ülkeleri (Mısır, Cezayir, Libya ve Fas), BDT ülkeleri (Azerbaycan, Rusya, Gürcistan), Avrupa Birliği ve Çin ihracat pazarlarımız içinde yer alıyor. Geçen sene Arnavutluk, İsveç, Sierra Leone ve Tayland pazarlarına adım attık. Avrupa ülkelerine de Labne’nin yanı sıra Süzme Peynir ve Proteinli Süt kategorilerinde ihracata başladık. Dünyanın en büyük süt ürünleri pazarlarından biri olan Çin Halk Cumhuriyeti’ne ilk ihracatımızı 2020 yılında gerçekleştirdikten sonra geçen sene ürün gamımıza Labne, Pınar Beyaz, beyaz peynir ve kaşar peynirini ekledik.Geçtiğimiz yılı yaklaşık 50 milyon Dolar seviyelerinde ihracat rakamı ile kapatmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Ar-Ge Merkezimizle tüketicilerimizin beklentilerine yönelik inovatif ürünler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ürettiğimiz yeni ürünleri Gulfood Fuarı’nda da sergiledik” dedi.

Pınar, Gulfood’da İnovatif Ürünlerini Sergiledi

Bu yıl 23’üncü kez Gulfood Fuarı’na katılan Pınar, dünyanın 125 ülkesinden 5 binin üzerinde katılımcı ve iş insanlarıyla bir araya gelerek Birleşik Arap Emirlikleri’nde üretilen ürünlerinin yanı sıra inovatif ürün çeşitlerini de tanıttı. Fuar’da 3 yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde hizmete açtığı fabrikada ürettiği yeni ürünlerini de ziyaretçilerle buluşturduklarını söyleyen Hadaf Genel Müdürü Arda Cenk Topbaş, “Gulfood Fuarı’nda 96 metrekarelik standımızda “Sağlık, Lezzet ve Doğallık” temasıyla birçok müşterimizle temas kurduk. Pınar’ın var olan pazarlarına ek olarak yeni ülkelerden de birçok yeni potansiyel müşteri, distribütör, zincir market, toptancı ve ev dışı tüketim kanalından katılımcılarlatanışarak kaliteli ürünlerimizi tanıtma imkanı bulduk. Fuara katılan ziyaretçilere, Pınar’ın şefleri tarafından hazırlanan özel lezzetleri deneyimleme imkânı sunduk” diye konuştu.