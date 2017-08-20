İhracatçı yeşil pasaportla 'kanatlandı'

ANKARA (AA) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ekonomi Bakanlığının, ihracatçıların işlemlerini kolaylaştırarak önlerini açmayı, dünyanın her noktasında daha aktif ve daha görünür olmasını sağlamayı hedefleyerek uygulamaya koyduğu hususi damgalı (yeşil) pasaport uygulamasına yoğun talep geldi.

Bu kapsamda uygulamanın yürürlüğe girdiği 23 Mart 2017'den 15 Ağustos 2017'ye kadar toplam 4 bin 105 firmanın 5 bin 44 yetkilisine yeşil pasaport verilmek üzere söz konusu yetkililerin formları Bakanlıkça onaylandı. 15 Ağustos itibarıyla 71 farklı şehirde yerleşik firmalardan başvuru alınırken, bu başvurularda ilk sırayı yüzde 44,2 ile İstanbul aldı. Bu ili, yüzde 7,2 ile Bursa, yüzde 6 ile Gaziantep ve yüzde 6 ile İzmir, yüzde 3,8 ile Ankara, yüzde 3 ile Kocaeli izledi.

Yeşil pasaportla 100'den fazla ülkeye rahatça girme imkanı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, ilk yeşil pasaport alan ihracatçılardan olduğunu anımsatarak, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren yeşil pasaport kullandığını anlatan Uzunoğlu, özellikle vize engellerinin yeşil pasaportla aşıldığına dikkati çekti. Bazı ülkelere gitmek için günlerce konsolosluklarda sıra bekleyip geri dönüş bile alamadıklarını aktaran Uzunoğlu, yeşil pasaportla 100'den fazla ülkeye rahatça girme imkanına kavuştuklarını söyledi.

"Yeşil pasaport hareket kabiliyetimizi artırdı"

Bu uygulama sonrası vize sorunu yaşamadan hızlı şekilde yurt dışına çıkabildiğine dikkati çeken Uzunoğlu, "Benim firmam yaklaşık 20 ülkeye ihracat yapıyor. Bunların çoğunluğu AB ülkelerinden oluşuyor. Kolayca yurt dışına giderek yaptığımız görüşmelerin sonucunu sonraki yıllarda alacağımıza inanıyorum. Yeşil pasaport hareket kabiliyetimizi artırdı, bu sonraki dönemde ihracatımıza mutlaka yansır." diye konuştu.

Uzunoğlu, yeşil pasaport verilecek yetkili sayısının tespit edilmesinde ihracat tutarlarının baz alınmasının çok doğru olduğunu da vurgulayarak, "Bu limitler ihracatçıyı daha fazlasını yapmaya motive ediyor. Yeşil pasaport özel bir uygulama. Çok dallanıp budaklanmasın. Bu işi gerçekten layıkıyla yürütebilecek insanlara verilsin. Öte yandan devletimizden yeşil pasaportla vizesiz girilebilecek ülke sayısı artırmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeşil pasaport, hızımızı artırdı"

Yeşil pasaportu ilk alan firma yetkililerinden Mustafa Kemal Özdemir ise yeşil pasaportun, ihracatçının yurt dışında hızlı hareket etmesine imkan sağladığına işaret ederek, "15 gün önce yurt dışına çıkmam gerekti. Pasaportumu polisimiz onayladı, uçağa bindim ve sorunsuzca Almanya'ya girdim. İş görüşmemi tamamlayıp bir gece kalıp Türkiye'ye döndüm. Bu ani bir seyahatti. Önceden olsa firmamda vizesi olan bir çalışanımı bulmam veya vize beklemem gerekiyordu. Yeşil pasaport, hızımızı artırdı. Daha çok ülkeye gitmemize imkan sundu." diye konuştu.

Yeşil pasaportun kısa vadede değil ancak uzun vadede ihracatı artıracağına yönelik inancını dile getiren Özdemir, "Bugün ektiğimiz tohum seneye filizlenecek, mahsul verecek." dedi.