İhtiyaç sahibi çocuklara bilgisayar bağışı yaptılar

Bir günlüğüne İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) yönetimini devralan çocuklar, uzaktan eğitimde internet ve bilgisayar eksiği olan 50 çocuğa ulaştırılmak üzere bilgisayar ve internet sağlanması kararını aldı. İZSİAD üyelerinin aileleri ve çocukları ile beraber internet üzerinden de olsa böylesi önemli bir günü ve bayramı kutlamak istediklerini söyleyen İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, salgın nedeniyle evlerde olsak da TBMM’nin yüzüncü yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının yüzüncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın öncelikle hem ülkemize, hem çocuklarımıza kutlu, mutlu olmasını dilediklerini söyleyen Küçükkurt, “Korona virüs sebebiyle evlerde kalarak kutlamasını yaptığımız bu mutlu günü, derneğimizde, yüz yüze yaşamak isterdik ancak sağlık her şeyden önemli. Hele ki çocuklarımızın sağlığı her şeyin üstünde” dedi.

COŞKUMUZDAN BİRŞEY KAYBETMİYORUZ

Bu günde bir araya gelemesek de coşkumuzdan bir şey kaybetmeden, teknolojinin nimetlerinden faydalanarak bu güzel bayramda İZSİAD’ın koltuklarını çocuklarımıza bıraktıklarını ifade eden Küçükkurt, “Bugün için bir gün, yarın ise her gün oturacağınız bu makamların hizmet ve toplum için çalışma odakları olduğu bilinciyle bugün sözü size bırakıyoruz. Folkart’ın da katkılarıyla online olarak organize ettiğimiz bu bayram kutlamamız için katılım gösteren tüm üyelere ve çocuklara teşekkür ediyorum” dedi. Açılış konuşmasından sonra hep beraber İstiklal Marşı söyleyerek toplantının idaresini çocuklara bırakan İZSİAD üyeleri, çocukların kendileri için hazırladığı etkinlikleri takip ederken yine çocukların piyanoyla çaldığı İzmir Marşı’na eşlik ettiler.

50 BİLGİSAYAR BAĞIŞLADILAR

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Hasan Küçükkurt’tan devralan Melek Nazlı Oltulu ise yaptığı konuşmada Atatürk’ün bizlere armağan ettiği bu bayramı kutlamaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, “Bu bayram sadece bizim değil tüm çocukların bayramıdır. Ulusal egemenlik demokratik ve bağımsız bir cumhuriyetin temelini oluşturur. Bu şanlı bayrağı daha yükseğe taşımak hepimizin görevidir” dedi. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Melek Nazlı Oltulu, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını ise Mukaddes Çelik’ten devralan Yusuf Deniz Cengiz ve diğer çocuk üyelerle birlikte online yönetim kurulu toplantısına başlayan İZSİAD Çocuk Yönetim Kurulu, korona virüs salgını ile hayatımıza giren uzaktan eğitimin bir çok iyi yanı olmakla beraber sıkıntılı yanları da olduğuna işaret ederek, maddi imkansızlıklar nedeniyle internet ve bilgisayara ulaşamayan çocuklar için bir yardım organize edilmesi gerektiğini belirtti. Yapılan oylamada en az 50 çocuğa internet ve bilgisayar temin edilmesine karar verildi. Ayrıca gündemin ikinci maddesinde ise çocukların meslek seçiminde gölge eğitim ve staj imkânı gibi konuları gündeme getirmek ve takip etmek üzere çocuklardan oluşan İZSİAD Çocuk Komisyonu’nun kurulmasına oy birliği ile karar verdiler.