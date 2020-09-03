İİT Gençlik günü 4. kez kutlandı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu’nun (ICYF) bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği ‘İİT Gençlik Günü’ yıldönümü etkinliklerle kutlandı. Gençlikle ilgili konularda farkındalık yaratmanın yanı sıra İTT üye devletlerinde genç-lik politikalarına ilişkin en iyi uygulamaların paylaşıldığı ‘İİT Gençlik Günü” yıldönümü etkinlik programına Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ve İİT üye ülkelerin temsilcileri de katıldı. Pandemi nedeniyle katılımı sınırlı tutu-lan etkinlikte Türkiye’de ikamet eden 56 farklı İTT ülkesinden 120 genç de yer aldı. Üsküdar Bilim Merke-zi’nde gerçekleştirilen yıldönümü programı Kuran-ı Kerim’den ayetlerin okunmasıyla başladı.

Açılış töreni sırasında konuşan ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 3 Eylül’ü Gençlik Günü olarak belirlemesinin önemine vurgu yapan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “3 Eylül tarihi, Cumhurbaşkanımız tarafından ICYF’in merkezinin 2006’da İstanbul’daki açılışını sembolize etti-ğinden ayrı bir önem taşıyor. Ben bu vesileyle İİT coğrafyasındaki bütün gençlerin İİT Gençlik Günü’nü kut-luyorum” diye konuştu.

Konuşmasının devamında İİT üye ülkelerinin ve toplumlarının birlik ve beraberliğinin altını çizen Kasapoğlu, gençlere 2021 yılı Eylül ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak 5.İslami dayanışma Oyunları’nı da hatırlattı.



Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ise ‘İTT Gençliğinin faaliyetlerinin ICYF ile güçlenmesi önemli girişimlerin başarıyla uygulanması bizleri mutlu etmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti 2010 yılından beri ICYF Avrasya Bölgesel Merkezine ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda ICYF’in İİT gençliğine yönelik yap-tığı faaliyetlerin birleştirici gücünü temel alarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin desteği ve bağlılığı devam edecektir.’dedi.

“GÜÇLÜ GÖNÜLLÜLER AĞI GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İİT Gençlik Günü temasının bu yıl gönüllülük olduğunu hatırlatan ICYF Başkanı Taha Ayhan, pandeminin sebep olduğu bu zor zamanlarda, sürdürülebilir kalkınma için gençleri bir araya getirmenin ve çabaları se-ferber etmenin öneminin altını çizdi.

ICYF’in UNV, Türk Kızılayı ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışarak İTT bölgesinde güçlü gönül-lüler ağı geliştirmeye devam ettiğinin altını çizen Ayhan, ‘Gönüllülük, aidiyet duygusu ve kişisel tatmin duy-gusu kazanmanın yanı sıra güven, iletişim, sorumluluk, takım çalışması ve yenilik gibi birçok beceriyi ka-zanmanın etkili bir yöntemidir. Gönüllülüğün dünya çapında toplulukların refahını ve sağlığı üzerinde bü-yük etkisi olacak.

İTT gençlik stratejisini ve gençlerin yönlendirdiği politika ve programlara yönelik 2030 gündemini yerine getirmek için çabalara katılmanın, yakın çalışmanın, birbirini desteklemenin de tam zamanı.”

2021 yılında ICYF ve Spor Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecek olan gençlik faaliyetleri üzerine protokol anlaşmasının imzalanmasıyla devam eden programda, 3 binden fazla esere sahip olan binden fazla fotoğ-rafçının katıldığı Uluslararası Gönüllülük Temalı Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı da yapıldı.

NASIL BAŞLADI?

44. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısının ilgili kararı ve üye ülkelerin oy birliğiyle 3 Eylül, ‘İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü’ olarak kabul edilmişti. O günden itibaren de ev sahipliğini Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı, uluslararası kuruluş olan, İslam işbirliği Gençlik Formu her yıl düzenli programlar gerçekleştirerek bu günü kutlamaya başladı.

Son üç yılda ICYF, OIC Gençlik Stratejisinin uygulayıcı ajansı olarak, İİT üye devletleri , ICYF üye kuruluşları ve gençlik kuruluşlarını, bu gün farkındalık yaratmak ve işbirliğini daha da güçlendirmek için Eylül ayı bo-yunca kültürel, entelektüel, spor etkinlikleri düzenlemeye teşvik ediyor.



