İki önemli marka yolcular için işbirliği yaptı

Kâmil Koç, Akdeniz bölgesinin önemli karayolu taşımacılık firmalarından Mersin VİF Turizm ile güçlerini birleştirerek, Mersin ve Niğde’den Türkiye’nin birçok iline karşılıklı seferlerinin başladığını duyurdu.

96 yıldır yolcularına kesintisiz hizmet sunan, sektörünün kurucusu ve Türkiye’nin en çok yolcu taşıyan seyahat firması Kâmil Koç, iş ortaklarıyla birlikte yolcularına 81 ilden ulaşılabilir, konforlu ve kaliteli seyahat hizmeti sunma hedefiyle Türkiye’deki ulaşım ağını genişletmeye devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda Kâmil Koç Akdeniz bölgesinin lider firmalarından Mersin VİF Turizm ile güçlerini birleştirme kararı aldı.

Kâmil Koç Genel Müdürü Kadir Boysan, “1996’dan bu yana bölgedeki deneyimiyle seyahat hizmeti sunan Akdeniz bölgesinin önemli ve köklü firmalarından Mersin VİF Turizm ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Mersin VİF Turizm’in bölgedeki tecrübesi ve değerli müşteri kitlesini, Kâmil Koç’un 96 yıllık deneyimiyle bir araya getirerek Mersin ve Niğdeli Yol Arkadaşlarımız başta olmak üzere bölgedeki tüm yol arkadaşlarımıza kaliteli ve konforlu seyahat hizmeti sunmaktan gurur duyacağız.”

Mersin VİF Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Yumuşak “Kâmil Koç ailesiyle uzun süredir devam eden iş ortaklığımızı bugün Mersin VİF ve Kâmil Koç markalarının güçlerini birleştirmesiyle yeni bir döneme taşıyoruz. Türkiye’nin en köklü firması Kâmil Koç ile Mersin VİF’in bir araya gelmesinden gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi bölgedeki Yol Arkadaşlarımıza kaliteli, güvenli ve konforlu seyahat hizmeti sağlamak.”

Kadir Boysan, Önceliğimiz bundan önce olduğu gibi her seferimizde yine yolcularımızın sağlığı ve konforu olacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın kararlarını harfiyen uygulamaya devam edeceğiz. Ayrıca 2021 yılında filomuza katılan sıfır model 50 yeni otobüsle 1.000’den fazla otobüse sahip genç filomuzu büyütmüştük. 2022’de de ulaşım ağımızı genişletip filomuzu gençleştirerek, son teknolojiye sahip araçlarımızla hostlu ve ikramlı seferlerimizde hijyenik, konforlu ve kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz. İş ortaklarımızla, çalışanlarımızla birlikte konforlu ve kaliteli seyahat hizmeti için çalışmaya devam edeceğiz.