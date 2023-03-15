İklim değişikliği ve yeşil mutabakatı tartışmaya bekleniyorsunuz

Küresel Isınma Kurultayı Komitesi işbirliğiyle , ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun hazırladığı söyleşimiz 27 Mart Pazartesi saat 15.00'de yapılacak.
"İklim Değişikliği, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlikteki Son Gelişmeler" başlığını taşıyan söyleşimizin moderatörlüğünü Küresel Isınma Kurultayı Komitesi Başkanı Celal Toprak yapacak.
Zoom platformu üzerinden gerçekleşecek söyleşimizin konukları Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Erbaş Açıkel, Kadir Has Üniversitesi İklim Elçisi Ayça Sezer, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer.
Zoom Giriş Bilgileri
Toplantı Kimliği: 882 9351 6336
Parola: 556133
https://us02web.zoom.us/j/88293516336?pwd=b1lCQm5PT1V4SDBFN1FVbWsyYVpIUT09