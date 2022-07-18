İklim krizinin çözümünde kadının da adı olacak

İzmir iş Kadınları Derneği (İZİKAD), İklim Değişikliğinde Kadının Pozitif İzi Projesi’ne başlıyor. Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) ile ortaklaşa yürütülecek projede iklim değişikliği eylemlerinde kadının liderliği ve kadınların anlamlı katılımının sağlanması hedefleniyor.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, İZİKAD olarak hem ekonominin hem yaşamın hem de gezegenin her noktasında kadın izinin görünür kılınması ve kadının olumlu katkısını büyütmeyi hedeflediklerini söyleyerek, iklim krizi konusunda kadının pozitif etkisi konusunda bir çalışmaya giriştiklerini söyledi.

ENSİA ile ortaklaşa yürütülecek projenin İzmir, Aydın ve Denizli illerini kapsayacağını ve 24 ay süreceğini söyleyen İZİKAD Başkanı Sezgin, “Projenin amacı kadın alanında çalışan STK’ların iklim değişikliği konusunda farkındalıklarını ve kurumsal kapasitelerinin arttırılması, çevre ve enerji alanındaki STK’lar ile bir ağ oluşturulması hedefleniyor” dedi.

Hedef kitle olarak Girişimci İş Kadınları Dernekleri Federasyonu(GİFED) üyesi 8 STK ve üyeleri, TOBB Kadın Girişimci Kurulu ve 350 kadın üyesinin yanında Akdeniz İş Kadınları Federasyonu üyesi 61 STK’nın olduğunu vurgulayan Sezgin, “Aynı zamanda Tarımsal Kalkınma Kooperatif Birliği’nde yer alan 10 kooperatif ve 100 kadın da hedef kitlemiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

“Yoğun bir faaliyet programı yürüteceğiz”

Proje kapsamında 24 ay süresi içinde bir çok faaliyette bulunacaklarını söyleyen Sezgin, “Kadınların ve kadın örgütlerinin iklim değişikliği konusunda algılarının ölçülmesi, araştırma sonuçlarına göre kadın STK ve oluşumlarına yönelik eğitim ve bilgilendirme programlarının hazırlanması ile kadın STK’ların kurumsal kapasitelerinin arttırılması bu süreçte yürüteceğimiz faaliyetlerin temelini oluşturuyor. ENSİA ile güçlü bir işbirliği içindeyiz ve son derece verimli bir proje dönemi geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Kalaycı: ”İklim krizi tüm insanlığın sorunu”

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı ise İZİKAD ile beraber bir projeye imza atmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “İklim krizi hepimizin, tüm insanlığın temel sorunu. Bu noktada kadının rolü her alanda olduğu gibi çok önemli. Bu anlamda İZİKAD ile beraber bu projeye başlamaktan memnunuz, umuyoruz güzel sonuçlar alacağız” diye konuştu.