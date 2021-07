İLERİ TEKNOLOJİ TARIMSAL HASILAMIZI ZİRVEYE TAŞIR

Özellikle salgın döneminde gıdanın ne kadar önemli olduğunu tüm dünyanın idrak ettiğini söyleyen Başkan Ali Kopuz, giderek artan teknolojik gelişme hızının ise salgın döneminde bambaşka boyutlaraTeknolojik gelişmenin son etkilediği alanlardan birinin tarım olduğunu vurgulayan İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, şunları söyledi:

“Tarım sektöründe bilişim ve internet teknolojilerinin kullanılmaya başlanması Tarım 4.0 kavramının ortaya çıkmasını sağladı. Türkiye olarak genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimizin ise teknolojiyle araları gerçekten çok iyi… Ancak tarımda çalışan iş gücümüzün yaş ortalaması ne yazık ki her geçen gün artıyor.

Yani gençlerimiz, teknolojiye yakın ama tarımdan uzak duruyor… Ülkemizin yüksek teknolojili tarımsal üretim gerçekleştirmesi için gençlerimizin ve hatta beyaz yakalı olarak tabir edilen gençlerimizin tarıma yönelmesi şart.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın, ülkemiz tarımsal hasılasını artırmak için verdiği destek ve hibeler sayesinde her geçen yıl tarım üretimimiz gelişiyor. Tarım sektörümüz bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 gibi önemli bir büyümeyi yakalamayı başardı. Yine Tarım Bakanlığımızın “Genç Çiftçi” destekleri ile gençlerimiz tarıma yönelmeye başladı. Ancak bu yöneliş şimdilik arzu edilen boyutlara ulaşmadı.”

ABD’li çiftçi, Pakistanlı çiftçinin 40 kat fazlasını üretiyor

Tarımda teknoloji kullanımının ne kadar önemli olduğunu birkaç örnekle ifade etmek istediğini belirten Ali Kopuz, “Ülkemiz ürettiği tarımsal hasıla açısından dünyanın ilk 10 ülkesi arasında. Dünya Bankası verilerine göre, bu 10 ülke: Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Nijerya, Brezilya, Japonya, Pakistan, Rusya ve Türkiye…

Bu 10 ülkenin teknoloji kullanımı, tarımda istihdam edilenlerin sayısı ve kişi başına ürettikleri değere baktığımızda teknolojinin önemini çok net olarak görebiliyoruz.

Örneğin, tarımda istihdam edilenler, Nijerya’nın yüzde 73’ü, Pakistan’ınsa yüzde 37’si iken; bu oran ABD’de yüzde 1, Japonya’da ise yüzde 3…

Bu rakamlara her bir tarım işçisinin ürettiği hasıla değerini de eklediğimizde teknolojinin önemi daha net olarak görülüyor.

Yine Dünya Bankası’nın verilerine göre, Endonezyalı bir tarım işçisinin ürettiği değer 3 bin 996 dolar iken Pakistanlı bir tarım işçisi, sadece bin 914 dolar üretebiliyor. Teknoloji kullanan ülkeler olan Japonya’da bir tarım işçisi 24 bin 195 dolar, ABD’de ise 84 bin 870 dolar üretiyor. Yani bir ABD’li tarım işçisi Pakistanlının ürettiğinin 40 kat fazlasını üretebiliyor. Biz bu sıralamada, ilk 10 ülke içinde, 17 bin 221 dolarla üçüncüyüz. Bu rakamlar, ileri teknoloji kullandığımızda tarımsal hasılamızın ne kadar artacağının göstergesi” dedi.