İletişimde arayış toplantısına bekleniyorsunuz

Pandemi süreci ile birlikte Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) başlattığı iletişimle ilgili tüm kişi ve kurumların yoğun destek verdiği arayış toplantılarının beşincisi yapılıyor. Bayram tatilinin hemen arkasından gerçekleştirilecek toplantının ana başlığı her zaman olduğu gibi "Pandemi ile Birlikte İletişimde Yeni İş Yapış Biçimleri, Değerler, Yeni Yol Haritası-5" olacak. Tartışma konusu ise TÜHİD önceki başkanlarından Fügen Toksü’nün bir önceki toplantıda önerdiği ve çok destek bulan "İLETİŞİM ve ETİK" olacak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak online etkinliği Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) ve İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) işbirliği ile gerçekleştirdiklerini belirterek “Her zaman iletişim ile ilgili eğitim kurumları yanımızda oluyor. Genç iletişimciler toplantıları ilgiyle takip ediyor. Pandemi sonrası her şey değişecek tespiti yapıyoruz. İletişim nasıl değişecek. Hangi kurullar öne çıkacak. Mesleğin daha üst noktaları taşınması için kim ne yapmalı. İletişimin bütün paydaşları ile bunun arayışı içindeyiz” dedi.

EGD Başkanı Celal Toprak 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 21.00’de başlayacak toplantının programını ve katılım linkini şöyle açıkladı:

Açılış Konuşmaları : Fügen Toksü – Çetin Ünsalan - Dr. Duygu Hıdıroğlu – Mustafa Kutlay

Moderatör : Recep Yaşar

Konuşmacılar: Sibel Asna - Elif Şahin Hamidi

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Meeting ID: 879 4576 5898 - Passcode: 251304