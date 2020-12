İlham verici hikayelerle kadınların başarılarını kutlayacak

British Council, Türkiye’deki 80. yılını kutlamak için 80 kadının ilham veren hikayelerini anlatıyor. 1940 yılından beri Türkiye’de aralıksız olarak faaliyet gösteren British Council, insanların hayatlarına dokunarak uluslararası fırsatları hayata geçiriyor. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde geçtiğimiz 80 yılda British Council ile yolları kesişen 80 kadının hikayesini anlatıyor.

Bu yılın Haziran ayında gerçekleşen altı haftalık bir kampanyaya 100’ü aşkın hikaye katıldı. Son altmış yıla yayılan bu hikayelerin 80’i, farklı yaş grupları, konular ve bölgeleri temsil etmek üzere seçildi.

British Council kapsayıcı, açık ve refah toplumlar yaratmada toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin çok önemli bir rolü olduğuna inanarak, 2021 WOW İstanbul Festivalinin de yaklaştığı bu günlerde kadınların ilham verici hikayelerini gözler önüne seriyor.

British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Burada bulunsa da bulunmasa da büyüleyici hikayelerini bizlerle paylaşan tüm kadınlara teşekkür etmek istiyorum. Yollarımızın ne kadar farklı hayatlarla, farklı kadınlarla kesiştiğine çok şaşırdım. Aralarında sosyal girişimciler araştırmacılar, yaratıcı girişimciler, kültür ve sanat profesyonelleri, İngilizce öğretmenleri, Birleşik Krallık mezunları, İngilizce öğrenenler ve sanatseverler gibi pek çok farklı meslek grubundan ilham verici kadınlar var… Umarım onlar da British Council’la olan deneyimlerinden bizim onların hikayelerini dinlerken aldığımız kadar keyif almıştır.”

“Kesişen yollar: 80 yıldır değişen hayatlar” dijital projesi 80 kadına ait ilham veren hikayeleri dinlemek ve o kadınların başarılarını kutlamak için geliştirildi. Eğitim, sanat ve İngilizce alanlarında karşılaştıkları öğrenme, paylaşma, seyahat ve iş birliği fırsatlarının, bu kadınları kişisel ve mesleki açıdan nasıl etkilediğini anlatan ilham verici hikayeleri, British Council’ın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından okuyabilirsiniz.

Gelin British Council’ın 80. yaşını eşsiz bir tecrübe haline getiren kadınları kutlayalım! Hikayelere https://www.britishcouncil.org.tr/about/80years-crossing-paths adresinden ulaşabilirsiniz.

British Council Hakkında:

British Council sanat, kültür, eğitim ve İngilizce’yi kullanarak Birleşik Krallık ve dünya arasında dostluk, anlayış ve güven inşa ediyor. Gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmeleri için, güçlü ve kapsayıcı bir topluma katılım sağlamada ihtiyaç duydukları yetenek, özgüven ve bağlantıları edinmelerini sağlıyoruz. İngilizce öğrenerek kaliteli eğitim almalarını ve uluslararası çapta tanınmış başarılar elde etmelerine destek oluyoruz. Sanat ve kültür alanlarındaki çalışmalarımız, yaratıcı ifade ve değişimi tetikleyecek ve yaratıcı girişimleri besleyecek ortam oluşturuyor.

WOW İstanbul 2021 hakkında:

Women of the World (WOW) İstanbul Festivali, British Council iş birliğiyle 2021'de İstanbul'da gerçekleşecek. Kadınların başarılarını kutlamak ve desteklemek üzere hayata geçirilen global festival olan Women of the World (WOW), kurulduğu 2011 yılından bu yana altı kıtada ve 65’ten fazla lokasyonda düzenlenmiş olan festivalleriyle, iki milyondan fazla insana ulaşarak kadınlar ve kız çocukları için yapılan en kapsamlı festival olma özelliğine sahip.