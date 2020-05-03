İlk Sanal Ticaret Heyeti'ni İKMİB düzenliyor 

Zoom aracılığıyla 30 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen webinara, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, T.C. Bogota Ticaret Müşaviri Türker Kocamış, İKMİB Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Dr. S. Armağan Vurdu, ProColombia Yetkilisi Carlos Vega ile Posse Herrera Abogados Firması Yetkili Müdürü Juan David Barbosa’nın yanı sıra firma temsilcilerinden oluşan toplam 88 kişi katıldı.

Kolombiya’daki güncel pazar durumuna ilişkin değerlendirmenin yapıldığı webinarda yapı malzemeleri, yapı kimyasalları ve boya sektörleri hakkında sunum yapıldı, sektörlerin ithalatındaki kurallar, pazardaki ürünler ve fiyatlar hakkında bilgiler paylaşıldı ve firmaların soruları yanıtlandı. Kolombiya dışında Meksika, Panama, Kosta Rika, Ekvator, Peru, Şili, Paraguay, Arjantin, Uruguay, El Salvador gibi 10 ülkeden yaklaşık 32 firmanın katılması beklenen sanal ticaret etkinliğinde, katılımcılar 11- 22 Mayıs tarihleri arasında Skype üzerinden ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

11-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti organizasyonuna boya ve yapı/ ahşap kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren 13 Türk firması katılacak. Skype üzerinden gerçekleşecek ikili iş görüşmelerinde her katılımcı firmanın minimum 8 görüşme yapması, görüşmelere danışman ve tercüman dahil edilmesi planlanıyor. Program kapsamında yapı marketleri, inşaat malzemeleri toptancıları, proje firmaları, mimarlık ofisleri gibi farklı alıcı grupları ile görüşmeler yapılacak.

Pelister: “Latin Amerika pazarı sektörümüz açısından büyük bir potansiyele sahip”

Etkinlik hakkında bilgi veren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ticaret Bakanlığımız geçtiğimiz günlerde ticaretin devamı için yeni normalleşmenin en önemli realitesi olacak dijital ticaret uygulamaları konusunda bir açıklama yayımladı. Sanal ticaret heyetleri bu uygulamalardan biri olacak. Biz de İKMİB olarak ilk sanal ticaret heyetini düzenlemenin onurlu heyecanını yaşıyoruz. Bu kapsamda 11-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonumuz kimya sektörünün alt sektörü boya, yapı kimyasalları ve alt yapı plastikleri sektörümüzü kapsayacak şekilde gerçekleşecek. Organizasyonumuza ülkemizden bu sektörlerde 13 firmamız, Kolombiya, Peru, Ekvador, Meksika, Şili, Kosta Rika, Paraguay, Arjantin, El Salvador, Panama ve Uruguay’dan 32 firma katılacak. Bu firmalarımız Skype üzerinden karşılıklı ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecekler” dedi.

Latin Amerika inşaat malzemeleri sektörü pazarının, özellikle kimya alt sektörlerinden boya, yapıştırıcı ve yapı kimyasalları, plastik borular gibi ürün grubu açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Pelister, “Aslında bu organizasyonu Mart ayının sonunda Kolombiya’ya Sektörel Ticaret Heyeti olarak gerçekleştirecektik ancak koronavirüs salgını sebebiyle ertelemek zorunda kaldık. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisimiz ile beraber çalışmalara başlayarak bu projeyi hayata geçirdik. Kimya sektörü olarak Güney Amerika pazarına ayrıca önem veriyoruz. Karşılıklı olarak yatırım dahil olmak üzere ticari ve ekonomik ilişiklerimizin genişlemesini savunuyor buna göre de elimizden geldiğince iş dünyamızı bölgeye ısındırmaya çalışıyoruz. Bunun için gerek sanal gerekse fiili olarak benzer ticari organizasyonlara devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ürün tanıtımı için özel web sitesi hazırlandı

Firmaların ürün tanıtımlarını, hazırladıkları https://www.turkishbuildingchemicals.com/ sitesi üzerinden yapacaklarını belirten Pelister, “Düzenleyeceğimiz sanal ticaret heyetimiz ile boya, yapı kimyasalları ve inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın Latin Amerika pazarını tanımalarını, Kolombiya ve komşu ülkelerdeki alıcılar ile iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini ve iş görüşmeleri sonrasında programı değerlendirerek sonraki stratejinin belirlenmesini amaçlıyoruz. Firmalarımızın ürün tanıtımlarını yapabilmeleri için özel bir site hazırladık. Son bir aydır kullandığımız bu web sitesi üzerinden ürün tanıtımları yapılmaya devam edecek. Sanal olarak gerçekleştirdiğimiz bu ilk organizasyonu başarıyla tamamlamayı arzu ediyoruz. Bu deneyim diğer ihracatçı birliklerimiz için de bir örnek olacak. İhracatımıza ciddi katkıları olacağına inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Latin Amerika bölgesine diğer sektörler için de sanal ticaret yolda

Uzun zamandır başta Panama ve Meksika olmak üzere Latin Amerika ülkelerine ilgi gösterdiklerini ifade eden Pelister, şöyle devam etti: “Bu yönde çalışmalarımız devam ediyordu. Geçen sene özellikle kozmetik ile ilgili çok başarılı bir heyet gerçekleştirmiştik. Bu sene de ikincisini sanal ticaret heyeti olarak yapmayı planlıyoruz. Latin Amerika bölgesine kozmetik sektörümüz başta olmak üzere diğer sektörlerimiz için de sanal ticaret heyeti yapmayı planlıyoruz. Radarımızda olan bu bölgeye hem ürünlerimizi tanıtmak hem kalitemizi göstermek, aynı zamanda ikili iş görüşmelerimizin artması için bu sanal ticaret heyetini bir fırsat olarak görüyorum. Üretimi fazla olmayan Latin Amerika ülkelerine önem vermemiz gerekiyor. Belki bir sonraki aşamada orada ortak üretimleri yapabilecek duruma geleceğiz. Dolayısıyla bu sanal ticaret heyetimizin verimli geçmesini diliyorum. Katılımcı kimya ihracatçısı firmalarımıza ikili iş görüşmelerinde başarılar diliyor, Ticaret Bakanlığımıza ve TİM’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”