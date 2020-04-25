İmamoğlu, 5 ilçede şantiyeleri denetledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününü saha incelemelerine ayırdı. İmamoğlu’nun ilk adresi Bakırköy oldu. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu’nun eşlik ettiği İmamoğlu, Ayamama Deresi ve Bakırköy Meydanı’nda incelemelerde bulundu. Mermutlu, yağışlı havalarda İstanbul’un kâbusu haline Ayamama Deresi’ndeki çalışmalarla ilgili İmamoğlu’nu bilgilendirirken, Kerimoğlu da Bakırköy sokaklarında birlikte dolaştığı İBB Başkanı’na ilçenin sorunlarını anlattı. Market alışverişi için anlık olarak sokağa çıkan vatandaşlar, İmamoğlu ile sosyal mesafeyi koruyarak fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, “Yolumu şaşırdım ve sokakta kaldım” diyen Özbekistan uyruklu bir kadının, en yakın metrobüs istasyonuna bırakılmasını sağladı.

ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Bakırköy’den Şişli’ye geçen İmamoğlu, burada da Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’le buluştu. Keskin, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde başlatılan düzenleme çalışmalarıyla ilgili İmamoğlu’nu bilgilendirdi. İmamoğlu’nun Şişli’den sonra üçüncü adresi ise Beşiktaş oldu. Rıhtımdaki İSKİ şantiyesinde incelemelerde bulunan ve Genel Müdür Mermutlu’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu’na, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat eşlik etti. İmamoğlu, Beşiktaş’tan sonra kentin Anadolu yakasına geçti. Göztepe Kavşağı’ndaki İSKİ çalışması için yine Mermutlu’dan bilgi alan İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odaşı ile de ilçenin en önemli sıkıntılarından biri olan Kurbağalı Dere’deki çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra Kadıköy Meydanı’na geçen 2 başkan, İSKİ Atık Su Hattı’yla ilgili bilgi aldı.

“ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORLAR”

İmamoğlu, Kadıköy’deki incelemeleri sırasında, yaptığı saha çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Arkadaşlarım sahada; ama yol bakım ama İSKİ ama alt yapı; bu günleri bir fırsata çevirme çabası içerisinde büyük özveri ile çalışıyorlar. Bu fırsatı, şehir adına kaçırmak istemiyoruz. Bakırköy’den başladık bu tarafa doğru. Şişli, Beşiktaş ve şu an Kadıköy’deyiz. Birçok noktada bu tür çalışmalarımız sürüyor. En radikal örneklerinden birisi Kurbağalı Dere. Yılların biriktirdiği kötü bir koşul var burada. Biraz önce Göztepe’deydik. İSKİ Genel Müdürü’müzle orada sürecin nasıl toparlandığını gördük. Tam kavşakta. Bu derenin devamı. Bu tür çalışmalar, inşallah İstanbul’a müjdeli anlar yaşatacak. Elbet biz böyle bir şeyi bir daha istemiyoruz, o ayrı. Ama böyle bir mücadele döneminde; yolların, meydanların, caddelerin boş olduğu bir anda, bütün bu alt yapıları halletmek, şehrimizin belki 40-50 yılında birçok sorunların yaşanmamasına vesile olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

İmamoğlu’nun 5’nci ve son durağı ise Üsküdar oldu. İmamoğlu, Salacak sahilindeki İSKİ çalışması için de yine Mermutlu’dan bilgi aldı.