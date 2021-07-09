İMES Yönetimi güven tazeledi

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle gerçekleştirilemeyen 2019 Genel Kurulu ile birlikte yapılan 2020 yılı Genel Kurulu maske, sosyal mesafe ve HES kodu kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar Başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurula, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri Başkanlarının yanı sıra, çevre Sanayi Sitelerinin Başkanları da katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı, İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar’ın açılış konuşmaları ile devam etti. Akar konuşmasına; ‘’Bildiğiniz üzere tüm dünya için çok zor ve farklı bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünya ve ülkemiz gibi Salgının olumsuz neticelerinden Sanayimiz ve İMES ailesi olarak bizlerde etkilendik. 2019 Genel Kurulumuzda bir araya gelemedik. Bugün de burada zor şartlar altında birlikte olmanın buruk sevinci içerisindeyiz.’’ Sözleriyle başladı. İMES ailesi olarak vefaya verdikleri önemi hatırlatan Akar, hayatını kaybeden İMES ortaklarını saygı ve sevgi ile yad ettiğini ifade etti.

2020 yılında vefat eden Dilovası OSB Başkanı İrfan Küçükay ve 2021 yılı içerisinde ebediyete intikal eden Süheyl Erboz, İMES Genel Kurulunda rahmetle anıldı.

Kemal Akar açılış konuşmasını Divan heyetinin seçilmesiyle tamamladı.

Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal yapmış olduğu konuşmada İMES’in kuruluş, tarih ve misyonuna değindi. 1960 yılında başlayan planlı kalkınma sürecinden İMES’in doğuşuna kadar yaşan yolculuktan söz eden Ünsal; ‘’İMES Sanayi Sitesi’nin temelleri 1971 yılında atılmıştır. 1986 yılında faaliyete başlayan İMES, bugün 1150 iş yeri ve 12.000’den fazla çalışanı ile büyük bir ailedir. Ekonomimize ciddi katma değerler üretmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Ünsal sözlerine, ‘’ İMES aynı zamanda 80’den fazla ülkeye bugün ihracat yapmaktadır. Bu bizim için büyük bir gururdur. İMES sadece bu bölgede değil Türkiye’de de birçok yere rol model olmuş, kendi bünyesinden de üç tane organize sanayi çıkarmıştır. Bunların en önemlisi Dilovası İMES OSB, diğeri Yalova ve Bandırma Marmara OSB’dir. Kendinizle ne kadar gurur duysanız az. Ben kendi şahsım ve ailem adına sizlerle gurur duyuyorum.’’ diyerek devam etti.

İMES Genel Kurulunda söz alan İsmet Yıldırım, Türkiye’nin öncü firmalarının birçoğunun İMES’den doğmuş olmasına değindi. İMES’li firmalardan örnekler veren İsmet Yıldırım, ‘’İMES, diğer Organize Sanayilerin kurulmasına öncülük etmiştir’’ dedi .

Yıldırım sözlerine, ‘’Herkesin ve her şeyin yenilenmeye ihtiyaç duyduğu gibi İMES Sanayi Sitesi’ de kendini yenilemeye ve diri tutmaya devam edecektir. Geçmişte birçok alanda olduğu gibi Ümraniye Belediyesi olarak katkılarımızı sürdürüyor, İMES’imize destek olmak ve sanayicimize hizmet etmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyor olacağız.’’ İfadeleriyle devam etti.

İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediyesi olarak İMES araç trafiği, Altyapı, asfaltlama ve birçok proje üzerinde ilgili birimlerin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Pandemi tedbirleri kapsamnda gerçekleşen Genel Kurulda 2019 faaliyet raporunun okunması ve gerekli maddelerin görüşülmesinin ardından 2020 Genel Kuruluna geçildi.

İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar, 2020 yılı faaliyet konuşmasına dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisine değinerek başladı.

Akar, ‘’2020 sevdiklerimiz için endişelendiğimiz, özel yaşamımız ve iş hayatımızda birçok yeniliğe merhaba dediğimiz bir yıl oldu. Ülkemiz ve insanlık olarak içinden geçtiğimiz bu zor süreçte alışkanlıklarımız, iş süreçlerimiz ve faaliyetlerimiz değişimden nasibini aldı. Salgın ile beraber yeni bir dünya düzenine ayak uydururken, Pandeminin çizdiği sınırlar dâhilinde çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ettik.’’ İfadelerini kullandı.

Kemal Akar sözlerinin devamında, ‘’Yeşil Sanayi’’ Bilinciyle atılan adımlardan, Üniversite-Sanayi ilişkilerine, eğitim çalışmalarından, sosyal sorumluluk faaliyetlerine İMES’in mevcut ve gelecekteki projelerini aktardı. Başkan Kemal Akar sözlerine İMES Sanayi Sitesinin 50. Yılı içerisinde olduğunu ve bu 50 yıllık emeğin belgesel ve kitap projeleri ile taçlandırılacağını ifade ederek devam etti.

Akar konuşmalarına ‘’Yaptığımız tüm çalışmalarda her zaman ifade ettiğim gibi ortak aklı, birlik ve beraberliği önemsiyoruz. İnşallah hep birlikte bu gayret ve inançla İMES’imizi ve ülkemizi daha ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz.’’ Sözleriyle son verdi.

Gerekli gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, seçime geçildi. İMES ortakları tarafından 3 yıl daha yetkilendirilen Yönetim ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor;

Yönetim Kurulu;

1-Kemal Akar

2-Abdullah Arslan

3-Mehmet Ali Dağıstan

4-Oğuz Zorlu

5-Adnan Koçak

6-İsmail Şişman

7-Koray Yavuz

Denetim Kurulu;

1-Murat Yağcı

2-Mahmut Tanar

3-Emir Öztürk



