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İnşaatın damarlarını yapanlar sanal ortamda buluşuyor

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Başkanı Kemal Gani Bayraktar 14. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu'nun ilk kez sanal ortam yapılacağını belirterek "1-4 Haziran tarihlerinde yapılacak etkinliğe herkesi bekliyoruz" dedi.

İnşaatın damarlarını yapanlar sanal ortamda buluşuyor

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği "Sanal XIV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu"nu düzenliyor. İnşaatların veya yapıların damarlarını yapanlar olarak bilinen Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar etkinliği çok önemsediklerini belirterek sektöre duyurunun yaygınlaştırılması çağrısı yaptı.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Başkanı Kemal Gani Bayraktar etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi:

"Hazırlanmakta olduğumuz 14. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu hem TTMD hem de sektörümüz için ilk kez sanal ortamda, tüm dünyaya canlı yayınlanarak gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olacağı ve online Türkçe tercümenin de sunulacağı bu özel buluşma 1-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Türkiye saatiyle 13:00-19:00 arasında yayınlanacaktır. Canlı yayın, sempozyum başlangıcından 30 dakika önce başlayacak. 4 gün boyunca tüm dünyaya canlı yayınlanacak Sempozyum; sektörün değerli konuşmacılarını sizlerle buluşturacak, geleceğe ışık tutan vizyoner ve teknolojik bilgiler paylaşılacak."

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Türk Tesisat Mühendisleri Derneği BaşkanıKemal Gani Bayraktar
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