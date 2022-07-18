Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Çok Hızlı Büyüyorlar
Çok hızlı büyüyorlar
Emojilerin kralı
Emojilerin kralı
Depozito kurnazlığı
Depozito kurnazlığı
İki kat büyüdü
6 ayda iki kat büyüdü
O 50 yaşında
O tam 50 yaşında

İnsan kaynaklarının kilidini o açacak

İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars’ta bir üst düzey atama daha gerçekleşti. VavaCars’ın İnsan Kaynakları Başkanlığı (Chief People Officer - CPO) görevine sektörün deneyimli ismi Burcu Salıngan Çilingir getirildi.

İnsan kaynaklarının kilidini o açacak

İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars, üst düzey yönetici kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. VavaCars’ın yeni İnsan Kaynakları Başkanı, Burcu Salıngan Çilingir oldu. İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars’ta bir üst düzey atama daha gerçekleşti. VavaCars’ın İnsan Kaynakları Başkanlığı (Chief People Officer - CPO) görevine sektörün deneyimli ismi Burcu Salıngan Çilingir getirildi.

2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Turizm Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Çilingir, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde tamamladı. Profesyonel iş yaşamına 2002 yılında Amrop Group’ta başlayan Çilingir, şimdiye kadar Avon Kozmetik, IBM, Hepsiburada gibi uluslararası şirketlerde insan kaynakları alanında çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Çilingir, VavaCars’a katılmadan önce yaklaşık üç yıldır iyzico’nun İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımıcı (CHRO) olarak görev yapıyordu.

VAVACARS HAKKINDA

Türkiye’nin ilk online ikinci el araç alım satım platformu olan VavaCars Nisan 2019’da kuruldu. Derin veri analitiği, yenilikçi ve katma değerli çözümleriyle tüketicileri ikinci el araç alım satımında güven, şeffaflık, hız ve deneyim memnuniyeti ile destekleyen bir e-ticaret platformu olan VavaCars, global yatırımcıların da dikkatini çekerek Ekim 2021’de, aralarında Petrol Ofisi’nin ana şirketi Vitol’un da bulunduğu bir dizi küresel yatırımcıdan, B Serisi finansman turunda 50 milyon dolar fon sağladı. Uçtan uca dijital iş modeliyle tüm adımlarında tüketici memnuniyetine odaklanan VavaCars, 2021’de Awards International tarafından ikinci el araç kategorisinde En İyi Müşteri Deneyimi Ödülü’ne layık görüldü. Halen yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayan ve merkezi İstanbul’da bulunan VavaCars, uluslararası pazarlarda büyüme planlarına odaklanıyor.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
VavaCars’taüst Düzey AtamaVavaCars’ın CPO’suBurcu Salıngan Çilingir OlduPetrol Ofisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1