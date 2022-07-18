İnsan kaynaklarının kilidini o açacak

İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars, üst düzey yönetici kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. VavaCars’ın yeni İnsan Kaynakları Başkanı, Burcu Salıngan Çilingir oldu. İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars’ta bir üst düzey atama daha gerçekleşti. VavaCars’ın İnsan Kaynakları Başkanlığı (Chief People Officer - CPO) görevine sektörün deneyimli ismi Burcu Salıngan Çilingir getirildi.

2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Turizm Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Çilingir, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde tamamladı. Profesyonel iş yaşamına 2002 yılında Amrop Group’ta başlayan Çilingir, şimdiye kadar Avon Kozmetik, IBM, Hepsiburada gibi uluslararası şirketlerde insan kaynakları alanında çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Çilingir, VavaCars’a katılmadan önce yaklaşık üç yıldır iyzico’nun İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımıcı (CHRO) olarak görev yapıyordu.

VAVACARS HAKKINDA

Türkiye’nin ilk online ikinci el araç alım satım platformu olan VavaCars Nisan 2019’da kuruldu. Derin veri analitiği, yenilikçi ve katma değerli çözümleriyle tüketicileri ikinci el araç alım satımında güven, şeffaflık, hız ve deneyim memnuniyeti ile destekleyen bir e-ticaret platformu olan VavaCars, global yatırımcıların da dikkatini çekerek Ekim 2021’de, aralarında Petrol Ofisi’nin ana şirketi Vitol’un da bulunduğu bir dizi küresel yatırımcıdan, B Serisi finansman turunda 50 milyon dolar fon sağladı. Uçtan uca dijital iş modeliyle tüm adımlarında tüketici memnuniyetine odaklanan VavaCars, 2021’de Awards International tarafından ikinci el araç kategorisinde En İyi Müşteri Deneyimi Ödülü’ne layık görüldü. Halen yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayan ve merkezi İstanbul’da bulunan VavaCars, uluslararası pazarlarda büyüme planlarına odaklanıyor.